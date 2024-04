OneNote: Microsoft annuncia novità per Dettagli riunione

Gli utenti che utilizzano regolarmente l'app OneNote per Windows potranno presto accedere ad alcuni miglioramenti nella funzionalità Dettagli riunione (Meeting Details). Tali migliorie dovrebbero essere implementate verso la fine del mese di aprile per gli utenti di account Microsoft commerciali con la versione 2404 (build 17528.20000) o successiva. In un post sul blog Microsoft 365 Insider, l'azienda ha descritto le novità della funzione: “con i dettagli della riunione, gli utenti possono organizzare tutte le riunioni in un unico posto. Che si tratti di contenuti di riunioni condivise o di annotazioni e note personali, tutto è perfettamente consolidato in OneNote su Windows. Oltre alle informazioni essenziali su una riunione come dati, descrizione e partecipanti, dettagli della riunione incorpora il contenuto del riepilogo smart della riunione di Teams. Ciò include note sulla riunione generata dall'intelligenza artificiale, attività suggerite dall'intelligenza artificiale e documenti condivisi o generati durante la riunione di Teams”.

OneNote: le funzionalità non supportate da Dettagli riunione

Microsoft ha aggiunto che Meeting Details includerà anche il supporto per i suoi servizi di collaborazione Loop. Permetterà agli utenti che utilizzano Loop di condividere i propri contenuti con altre persone coinvolte in una riunione. Dettagli riunione consentirà inoltre agli utenti di Outlook per Windows di aggiungere qualsiasi contenuto della riunione nell'app di posta elettronica a OneNote. Al momento ci sono alcune limitazioni con i nuovi Dettagli riunione in OneNote. Tra le funzionalità non supportate vi sono: account e-mail e calendari di terze parti, calendari condivisi, file allegati con “Invia a OneNote” dal nuovo Outlook e contenuti generati dall'intelligenza artificiale con “Invia a OneNote” dal nuovo Outlook.

Gli utenti che desiderano ancora accedere al proprio account Google Gmail possono ripristinare la versione precedente di Dettagli riunione. Per fare ciò basta aprire l'app OneNote, selezionare il menu File, seguito da Opzioni e quindi Dettagli riunione. A questo punto possono deselezionare le opzioni della casella di controllo Abilita nuovi dettagli riunione per tornare alla versione precedente. Al momento, i miglioramenti di Meeting Details sono disponibili solo nell'app OneNote per Windows. Tuttavia, l’azienda di Redmond prevede di includerli su altre piattaforme.