One UI 8: al via il rollout della beta, le principali novità e i primi smartphone compatibili

Samsung continua a spingere i confini dell'innovazione con il lancio di One UI 8, una versione completamente rinnovata della sua interfaccia utente progettata per rivoluzionare l'esperienza sui dispositivi Samsung Galaxy. Questo aggiornamento, previsto per l'estate, debutterà inizialmente sui nuovi smartphone pieghevoli (Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip 7), per poi essere esteso all'intera gamma Galaxy a partire dalla serie S25. È la prima volta che Samsung coordina il lancio di una nuova interfaccia con dispositivi pieghevoli, segnando un punto di svolta nell'ecosistema mobile.

One UI 8: l'AI multimodale

Il cuore pulsante di One UI 8 è rappresentato da un'AI multimodale, una tecnologia avanzata capace di interagire con l'utente in modo naturale e contestuale. Questa intelligenza artificiale non si limita a eseguire comandi, ma analizza il comportamento e il contesto dell'utente, fornendo suggerimenti personalizzati che migliorano l'efficienza e la produttività. Ad esempio, l'interfaccia può suggerire azioni specifiche basate sulle abitudini dell'utente o adattarsi automaticamente ai diversi formati di schermo dei dispositivi Galaxy.

One UI 8 beta: diverse novità

Tra le novità introdotte, spiccano funzionalità pensate per semplificare la vita quotidiana. Auracast, basato su Bluetooth LE Audio, consente di trasmettere audio verso più dispositivi compatibili, mentre l'app Promemoria è stata completamente ridisegnata con un'interfaccia intuitiva e il supporto ai comandi vocali. Inoltre, la condivisione dei file diventa più immediata grazie a Quick Share, ora accessibile direttamente dal pannello delle impostazioni rapide.

One UI 8 beta: focus sulla sicurezza

La sicurezza rimane una priorità assoluta per Samsung, come dimostra l'integrazione di Samsung Knox Vault. Questo sistema protegge i dati sensibili attraverso un processore dedicato e una memoria isolata, garantendo che molte delle funzionalità basate sull'intelligenza artificiale operino con un equilibrio ottimale tra elaborazione locale e cloud. La combinazione di sicurezza avanzata e tecnologia AI rende One UI 8 una delle piattaforme più affidabili e avanzate sul mercato.

One UI 8 beta: l'integrazione con Android 16

Un elemento chiave di questa evoluzione è la collaborazione decennale tra Samsung e Google, che ha portato all'integrazione di Android 16 nella nuova interfaccia. Questa partnership ha dato vita a innovazioni significative, come la funzione Now Bar introdotta in One UI 7, ora disponibile come API pubblica. Inoltre, la modalità desktop di Android 16 trae ispirazione da Samsung DeX, ampliando ulteriormente le capacità di multitasking degli utenti.