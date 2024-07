Olimpiadi: come vedere in streaming le gare di oggi (30 luglio) da Italia ed estero

Per vedere le gare di oggi, 30 luglio, delle Olimpiadi di Parigi 2024 è scegliere DAZN e attivare un nuovo abbonamento per aver accesso alla copertura completa dell'evento da parte di Eurosport, emittente parte del catalogo della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport.

Per chi si trova all'estero, però, non è possibile accedere direttamente a DAZN. In questo caso, infatti, è necessario ricorrere a una VPN, scegliendo un server italiano per avviare la connessione, in modo da spostare il proprio IP in Italia, aggirando così il blocco geografico.

La VPN da scegliere, in questo caso, è NordVPN che costa 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per attivare l'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Questa procedura vale, naturalmente, per vedere le gare delle Olimpiadi dall'estero sia oggi che per tutte le altre giornate ancora in calendario. Una volta attivata, infatti, la VPN sarà sempre pronta all'uso, permettendo agli utenti di aggirare facilmente il blocco geografico (valido anche per Rai Play che offre una copertura parziale dell'evento).

Olimpiadi in streaming: come vedere le gare dall'estero

La procedura da seguire per vedere le Olimpiadi 2024 in streaming dall'estero è la seguente:

attivare una VPN come NordVPN

installare l'app della VPN e avviare la connessione VPN selezionando un server italiano

e avviare la connessione VPN selezionando un raggiungere DAZN (per la copertura completa di Eurosport) oppure Rai Play per vedere le gare

La VPN da attivare, come detto, è NordVPN e ora costa 3,39 euro al mese. L'offerta è legata al piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso integrale. Si tratta di una promo ottima per poter contare su di una VPN illimitata per l'accesso senza limiti alle Olimpiadi dall'estero. L'offerta è attivabile tramite il box riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.