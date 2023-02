Office: KB5021751 per Windows 11 e 10 rispetta la privacy

Nelle scorse settimane, Microsoft ha reso disponibile l'aggiornamento KB5021751 per Windows 11 e per Windows 10 mediante il suo canale Windows Update. Nel documento di supporto fornito insieme a esso, il colosso di Redmond ha spiegato che il suddetto aggiornamento ha lo scopo di aiutare l’azienda a identificare il numero di utenti Windows che eseguono versioni obsolete di Office o che comunque prossimamente non saranno più state supportate. Chi temeva che in tal modo la propria privacy non venisse rispettata dovrà però ricredersi.

Microsoft ha infatti da poco comunicato che il controllo rispetta i dati e le informazioni degli utenti. L'azienda aveva già informato che non viene installato nessun file sul computer, ma nella pagina relativa all’update è ora specificato pure che nessun file viene lasciato sul dispositivo.

Inoltre, Microsoft ha aggiunto il seguente paragrafo (in forma tradotta).

Questo aggiornamento raccoglie dati diagnostici e sulle prestazioni per stimare l’utilizzo delle versioni di Office installate e determinare il modo migliore per supportare e servire questi sistemi. Questi dati vengono raccolti dalle voci di registro e dalle API. L’aggiornamento non raccoglie dettagli sulla licenza, contenuti dei clienti o dati su prodotti non Microsoft. Microsoft valorizza, protegge e difende la privacy.

Ricordiamo che le versioni di Office "incriminate" sono: Office 2007, 2010 o 2013. Le prime due non sono più supportate, mentre l’ultima non riceverà più aggiornamenti dall’11 aprile 2023.

Ad ogni modo, per non scaricare l’aggiornamento KB5021751 è sufficiente disattivare la voce Ricevi aggiornamenti per altri prodotti Microsoft nelle opzioni avanzate di Windows Update. Nella pagina dedicata al supporto di Office 2013 viene consigliata l’installazione di Microsoft 365 (prova gratuita per un mese).

Anche se forse può risultare un po' banale, la nuova pagina di supporto aggiunge pure maggiori dettagli su come eseguire questo aggiornamento. Mentre in precedenza veniva solo riferito di usare Windows Update per scaricare e installare automaticamente l'aggiornamento, adesso viene altresì specificato che gli utenti che hanno scelto l'opzioneper ricevere aggiornamenti per altri prodotti Microsoft otterrano il pacchetto KB5021751.

