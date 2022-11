Office 2021 Home and Student: licenza a vita in sconto del 40% al Black Friday

Su Amazon, in occasione del Black Friday di oggi, la licenza a vita del pacchetto Office 2021 Home and Student è acquistabile in sconto del 40%. Anziché pagare 149,00€, se lo ordini ora è tuo a 89,99€. L'offerta è limitata, potrebbe scadere già prima della serata di oggi. Approfittane quindi per avere il pacchetto Office completo a vita a un prezzo stracciato. Si tratta di un prodotto ufficiale, venduto e spedito da Amazon, il che significa che puoi beneficiare dei servizi di Amazon Prime: completi l'ordine adesso e inizi a usare Office 2021 Home and Student già nel weekend, senza pagare nulla per le spese di spedizione.

I vantaggi della licenza a vita ufficiale del pacchetto Office 2021 Home and Student

Il primo vantaggio di acquistare una licenza a vita anziché sottoscrivere l'abbonamento annuale (o mensile) a Microsoft 365 è economico: comprando la licenza a vita, puoi usare il pacchetto Office 2021 Home and Student per sempre senza dover più dare un euro in più a Microsoft, invece con l'abbonamento a Microsoft 365 pagheresti 69,00€ ogni anno. C'è poi il vantaggio di comprare una versione recente del software, con all'interno le versioni classiche di Word, Excel, PowerPoint e OneNote. Insomma, tutto quello di cui hai bisogno per la produttività, senza essere legato ad alcun abbonamento.

Prima di concludere l'acquisto, scegli la modalità con cui vuoi ricevere il codice di attivazione: puoi scegliere tra posta o via email. Indipendentemente dalla scelta che fai, il prezzo rimane lo stesso. In più hai un supporto tecnico della durata di 60 giorni, senza dover aggiungere nulla al costo iniziale.

Non lasciarti sfuggire l'offerta del Black Friday di Amazon sulla licenza a vita ufficiale di Office 2021: solo per oggi paghi 89,99€, invece di 149,00€.

