Offerte Norton: antivirus scontati fino al 71% per una protezione completa

Norton presenta imperdibili offerte per assicurarti una protezione totale online, offrendo sconti eccezionali che arrivano fino al 71% su abbonamenti selezionati, tra cui spiccano Norton 360 e Norton Antivirus.

Questa promozione, valida solo per un periodo limitato, rappresenta un'opportunità unica per chi cerca una difesa completa per i propri dispositivi.

Scopri i piani in offerta e le funzionalità di Norton

Tra le offerte disponibili, Norton Antivirus Plus viene proposto a soli 19,99 euro con uno sconto del 42%, Norton 360 Standard a 29,99 euro con uno sconto del 60%, Norton 360 Deluxe a 29,99 euro con uno sconto del 71%, e Norton 360 Premium a 39,99 euro con uno sconto del 65%. Questi piani offrono una varietà di servizi per soddisfare diverse esigenze di sicurezza.

Particolarmente interessante è Norton 360 Premium, che non solo garantisce una sicurezza online completa ma include anche una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni, consentendoti di sperimentare la potenza di Norton senza rischi.

Caratteristiche Eclatanti di Norton 360 Premium

Le caratteristiche di spicco di Norton 360 Premium includono:

Secure VPN : navigherai in modo anonimo e sicuro grazie alla VPN, che protegge i tuoi dati da sguardi indiscreti.

: navigherai in modo anonimo e sicuro grazie alla VPN, che protegge i tuoi dati da sguardi indiscreti. Password Manager : genera e gestisce con facilità password sicure per proteggere le tue credenziali online.

: genera e gestisce con facilità password sicure per proteggere le tue credenziali online. Backup del PC nel Cloud : evita la perdita di dati dovuta a errori dell'unità disco rigido o ransomware con il backup automatico nel cloud.

: evita la perdita di dati dovuta a errori dell'unità disco rigido o ransomware con il backup automatico nel cloud. Protezione Minori : puoi supervisionare le attività online dei tuoi figli, assicurandoti che esplorino il web in totale sicurezza.

: puoi supervisionare le attività online dei tuoi figli, assicurandoti che esplorino il web in totale sicurezza. Dark Web Monitoring: ricevi avvisi immediati se le tue informazioni personali compaiono nel Dark Web, tutelando la tua identità online.

Questa offerta, con sconti che possono arrivare fino al 71%, è a tempo limitato e potrebbe concludersi in qualsiasi momento.

Se desideri garantire una protezione massima per i tuoi dispositivi, questo è il momento giusto per scegliere il piano più adatto alle tue esigenze e assicurarti una navigazione online sicura e tranquilla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.