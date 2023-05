Offerte Aruba Fibra: internet illimitato a partire da 17,69 euro

Se attivi online le offerte fibra di Aruba per la tua line fissa di casa, navighi senza limiti a una velocità estendibile fino a 2,5 giga in download. Hai zero costi di attivazione e con Stop & Go puoi mettere i pausa il tuo abbonamento per un mese senza pagarlo. Inoltre, hai sconti fino all’80% sui prodotti Aruba. Puoi decidere di rendere arricchire il tuo abbonamento con dei servizi aggiuntivi come il router Wi-Fi, l’ indirizzo IPv4 statico e le chiamate nazionali illimitate. Scopri nel dettaglio quali promo Aruba Fibra puoi sottoscrivere.

Promo Fibra Aruba

Con la promo Fibra Aruba hai inclusi nel tuo piano mensile: una connessione internet illimitata fino a 1 giga, al prezzo di 17,69 euro al mese per 6 mesi, dal 7° mese il canone è di 26,47 euro. Nel contratto sono inclusi assistenza e chat H24 e un indirizzo IPv6 statico. Inoltre se vuoi puoi aggiungere anche una serie di servizi extra:

Router Wi-Fi, a noleggio 2,20 € / mese

Chiamate nazionali illimitate 4,00 € / mese

Indirizzo IPv4 statico 4,00 € / mese

Download 2,5 Gbps 7,00 € / mese

Upload fino a 1 Gbps 2,00 € / mese

La promo di Fibra Aruba è valida fino al 13/6/2023.

Promo Fibra All-in

Per avere un abbonamento ancora completo, puoi scegliere la promo Fibra All-in che comprende: una connessione internet illimitata fino a 1 giga, router Wi-Fi a noleggio, chiamate nazionali illimitate al prezzo di 19,89 euro al mese per 6 mesi, dal 7° mese il canone è di 29,90 euro. Nel piano sono inclusi assistenza e chat H24 e un indirizzo IPv6 statico. Puoi richiedere una serie di servizi aggiuntivi:

Indirizzo IPv4 statico 4,00 € / mese

Download 2,5 Gbps 7,00 € / mese

Upload fino a 1 Gbps 2,00 € / mese

Ti ricordiamo che la promo di Fibra All-in è valida fino al 20/6/2023.

Costi e altro

Per attivare il servizio sono necessari un documento di identità e un metodo di pagamento valido, puoi scegliere fra carta di credito, conto PayPal o addebito diretto su conto corrente. Non sono previsti costi di attivazione o migrazione. La durata contrattuale per entrambe le promo è di 12 mesi, se ci ripensi nei primi 30 giorni verrai rimborsato. Inoltre, ottieni sconti fino all’80% sui prodotti Aruba. Puoi recedere quando vuoi pagando 20 euro. Con Aruba Stop & Go hai la possibilità di risparmiare mettendo la connessione in pausa per 30 giorni consecutivi ogni anno.

