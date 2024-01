Offerta speciale: Avira Antivirus Pro con uno sconto del 40%

Avira Antivirus Pro è l'opzione ideale per chi cerca una difesa totale contro le minacce online, e ora puoi ottenerlo con uno sconto del 40%.

Questa offerta speciale ti consente di assicurare la sicurezza dei tuoi dispositivi Windows o Mac per il primo anno a soli 20,95 euro, risparmiando ben 14 euro grazie alla promozione in corso.

Avira Antivirus Pro: protezione avanzata a un prezzo eccezionale

Avira Antivirus Pro offre una protezione avanzata contro una vasta gamma di minacce, assicurando che i tuoi dati rimangano al sicuro. Il sistema anti-ransomware impedisce alle mutazioni sconosciute di attaccare, garantendo la tua tranquillità mentre navighi online.

Puoi effettuare transazioni bancarie, inviare email e fare acquisti online senza preoccupazioni, grazie alle caratteristiche chiave di Avira Pro, come il blocco di oltre 25 milioni di siti infetti ogni mese e la difesa contro oltre 8 milioni di attacchi di phishing mensili.

Avira Antivirus Pro utilizza una tecnologia all'avanguardia, con un sistema globale di rilevamento delle minacce basato su cloud e un'intelligenza artificiale avanzata. Ciò significa che il tuo dispositivo sarà sempre protetto contro le minacce più recenti e sconosciute.

Inoltre, l'interfaccia intuitiva offre controllo e libertà nella gestione della sicurezza, mentre la garanzia di rimborso entro 60 giorni assicura la tua soddisfazione.

Approfitta ora di questa offerta straordinaria, ottieni Avira Antivirus Pro con uno sconto del 40%, e assicura il massimo della protezione per i tuoi dispositivi a un prezzo incredibile di 20,95 euro per il primo anno. Non perdere l'opportunità di proteggere il tuo mondo digitale a un costo conveniente.

