OFFERTA REGALO per il mouse Logitech G402: velocità e precisione a un prezzaccio

Un’offerta che merita attenzione è quella sul Logitech G402 Hyperion Fury, un mouse da gaming che combina velocità e precisione con un prezzo straordinariamente competitivo. Grazie a uno sconto imperdibile del 57%, il suo costo scende da 69,99€ a soli 29,99€, un’occasione da cogliere al volo per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco senza spendere una fortuna. Scopri l'offerta su Amazon.

Sensore preciso e velocissimo

Il Logitech G402 si distingue per la sua tecnologia avanzata, progettata per soddisfare anche i gamer più esigenti. Dotato di un sensore Fusion Engine, è in grado di tracciare movimenti fino a 500 IPS, rendendolo il mouse ideale per giochi che richiedono rapidità e precisione. La possibilità di alternare tra quattro livelli di DPI (da 250 a 4.000) offre un controllo totale, che si tratti di movimenti precisi o di reazioni fulminee. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 1 millisecondo garantisce un’esperienza fluida e senza latenza, perfetta per titoli FPS e MOBA.

Oltre alle prestazioni, il design del G402 non è da meno. La sua forma ergonomica, con impugnature in gomma e un peso bilanciato di 144 grammi, assicura un comfort prolungato anche durante le sessioni di gioco più intense. Le dimensioni compatte (13,6 x 7,2 x 4,1 cm) lo rendono adatto a mani di diverse dimensioni, un aspetto che molti apprezzeranno. Gli otto pulsanti personalizzabili offrono un ulteriore livello di personalizzazione, permettendo di adattare il mouse alle proprie esigenze specifiche.

Compatibilità che non ha rivali

Un altro punto di forza del Logitech G402 è la sua ampia compatibilità. Che tu stia utilizzando un PC, un Mac o un laptop, questo mouse si integra perfettamente, garantendo un’esperienza uniforme su tutte le piattaforme. Questo lo rende un investimento intelligente per chi cerca un dispositivo versatile e affidabile.

Ecco perché Logitech G402 continua a essere un prodotto molto apprezzato, unisce una combinazione di prestazioni eccellenti e prezzo competitivo. La sua presenza costante nelle classifiche di vendita testimonia la qualità e l’affidabilità che il marchio Logitech offre da sempre.

Se sei alla ricerca di un mouse da gaming che unisca velocità, precisione e comfort, questa offerta rappresenta una scelta difficile da battere. Non perdere l’occasione di fare tuo il Logitech G402 Hyperion Fury a un prezzo imbattibile. Approfitta dell’offerta ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.