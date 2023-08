Offerta Pass Sport Now TV: 7,99€ al mese e guardi il calcio internazionale

Con il Pass Sport di NOW TV puoi guardare in diretta streaming tutto il calcio internazionale di Sky, a un prezzo incredibile: solo 7,99€ al mese per 6 mesi, se scegli un vincolo 6 mesi. Si tratta di un’offerta imperdibile, che ti permette di risparmiare il 50% sul prezzo di listino.

Pass Sport di NOW TV: cosa puoi vedere?

Con il Pass Sport di NOW TV potrai seguire in esclusiva le emozioni della UEFA Champions League, la competizione più prestigiosa a livello europeo, che vede sfidarsi le squadre più forti del continente. Potrai anche assistere alle partite della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, le altre due coppe europee che offrono spettacolo e sorprese. E non solo: potrai anche goderti la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno, la Serie BKT, con tutte le 380 partite stagionali, e la Serie C.

Ma non finisce qui: con il Pass Sport di NOW TV avrai accesso anche ai campionati esteri più seguiti, come la Premier League inglese, la Ligue 1 francese e la Bundesliga tedesca. Potrai ammirare le gesta dei campioni che militano in queste leghe e scoprire nuovi talenti e nuove realtà calcistiche, sempre con la qualità e la professionalità delle telecronache di Sky.

Se ti abboni ora al Pass Sport di NOW TV, potrai approfittare dell’offerta a 7,99€ al mese per 6 mesi, con vincolo di 6 mesi. Si tratta di un’occasione da non perdere, che ti consentirà di vivere il calcio internazionale come mai prima d’ora. Potrai guardare le partite dove e quando vuoi, su smart TV, smartphone, tablet, console e pc.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.