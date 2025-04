Offerta OnePlus Nord 4 5G: tecnologia avanzata a 361€ su Amazon

Scopri l’offerta imperdibile su Amazon per il OnePlus Nord 4 5G, uno smartphone che combina potenza, eleganza e un prezzo decisamente allettante. Con uno sconto del 28%, il Nord 4 è ora disponibile a soli 361,74 euro, rendendolo un’occasione unica per chi cerca prestazioni elevate senza svuotare il portafoglio. Approfitta subito di questa offerta e scopri cosa rende questo modello così speciale.

Prestazioni da primo della classe

Il cuore pulsante del Nord 4 è il processore Snapdragon 7+ Gen 3, supportato da una RAM di 12 GB. Questa configurazione consente di gestire fino a 44 applicazioni aperte contemporaneamente, garantendo una fluidità che non teme confronti. Ideale per chi ama il multitasking o utilizza applicazioni impegnative, il Nord 4 è pensato per offrire un’esperienza senza compromessi.

La fotografia è uno dei punti di forza di questo dispositivo. La fotocamera principale da 50 MP LYT-600 con stabilizzazione ottica permette di scattare immagini nitide anche in condizioni di scarsa luce. Per i video, la registrazione in 4K a 60 fps garantisce risultati professionali, mentre la fotocamera frontale da 16 MP assicura selfie di qualità eccellente. Ogni momento sarà immortalato con una nitidezza sorprendente.

Display e autonomia che conquistano

Il display OLED da 6,74 pollici con refresh rate a 120Hz è una gioia per gli occhi. Con una luminosità di picco di 2150 nits, è perfetto anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la tecnologia Aqua Touch permette di utilizzare lo schermo anche con le dita bagnate, un dettaglio che fa la differenza nella vita quotidiana. Il design sottile, con uno spessore di soli 7,99 mm e cornici ultrasottili, lo rende elegante e maneggevole.

La batteria da 5500mAh offre fino a due giorni di utilizzo con una sola carica. E quando è il momento di ricaricare, la tecnologia da 100W consente di raggiungere l’80% in appena 20 minuti. Grazie al sistema di gestione intelligente, la batteria è progettata per mantenere le sue prestazioni ottimali per ben quattro anni, un dettaglio che aggiunge valore al tuo investimento.

Il Nord 4 viene fornito con OxygenOS 14, garantendo un’interfaccia fluida e personalizzabile. Inoltre assicura quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di patch di sicurezza, un supporto che pochi dispositivi in questa fascia di prezzo possono vantare.

Non lasciarti sfuggire questa occasione per portare a casa un dispositivo che unisce tecnologia avanzata, design premium e un prezzo accessibile. Scopri di più e acquista ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.