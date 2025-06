Offerta Logitech Pebble 2 Combo: design e funzionalità a un prezzo speciale

Scopri il Logitech Pebble 2 Combo, un kit tastiera e mouse wireless che trasforma la tua postazione in un’oasi di comfort e produttività. Disponibile a soli 45,99 euro su Amazon, questa offerta rappresenta un’occasione da non perdere per chi cerca un mix perfetto tra funzionalità avanzate e design moderno.

Design minimalista e silenziosità rivoluzionaria

Il Logitech Pebble 2 Combo cattura l’attenzione con il suo design minimalista, disponibile in eleganti colorazioni che si adattano perfettamente sia agli ambienti professionali che a quelli domestici. Ma ciò che lo rende davvero speciale è la tecnologia Silent Touch, capace di ridurre il rumore dei clic del mouse del 90%. A completare questa esperienza silenziosa, la tastiera è dotata di tasti a profilo ribassato che garantiscono una digitazione fluida e piacevole, simile a quella dei laptop più moderni. Ideale per chi lavora in ambienti condivisi o per chi desidera un’atmosfera tranquilla.

Con il Pebble 2 Combo, Logitech dimostra di comprendere le esigenze di chi utilizza più dispositivi. Grazie alla connessione simultanea fino a tre dispositivi, sia tramite Bluetooth che tramite il ricevitore USB Logi Bolt incluso, puoi passare da un dispositivo all’altro con un semplice clic grazie alla funzione Easy-Switch. La compatibilità è garantita con i principali sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS e Android, rendendolo una scelta versatile per ogni utente.

Personalizzazione e flusso di lavoro ottimizzato

Per chi ama personalizzare la propria esperienza, l’app Logi Options+ offre infinite possibilità di configurazione. I dieci tasti funzione della tastiera e il pulsante centrale del mouse possono essere programmati per svolgere operazioni specifiche, come l’acquisizione di schermate o l’invio di emoji. Questo livello di personalizzazione ti permette di ottimizzare il tuo flusso di lavoro quotidiano, risparmiando tempo prezioso.

Un altro aspetto che non passa inosservato è l’autonomia del Logitech Pebble 2 Combo. Con una durata della batteria fino a tre anni per la tastiera e due anni per il mouse, non dovrai preoccuparti di sostituire frequentemente le batterie, un dettaglio che si traduce in comodità e risparmio.

Scopri ora il Logitech Pebble 2 Combo e rivoluziona la tua esperienza di lavoro e studio con un prodotto che unisce estetica, tecnologia e rispetto per l’ambiente. Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.