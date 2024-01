Offerta limitata: fibra di Aruba a soli 17,69€ al mese

Se sei alla ricerca di una connessione internet veloce e affidabile, Aruba presenta un'offerta limitata che non puoi lasciarti sfuggire.

Attivando la fibra di Aruba oggi, potrai godere di una tariffa agevolata di soli 17,69 euro al mese per i primi 6 mesi. Questa promozione unica non prevede costi di attivazione e ti offre la flessibilità di disdire quando desideri.

Velocità senza limiti con Aruba Fibra

Aruba Fiber-to-the-Home (FTTH) è una soluzione straordinaria che ti offre velocità di download fino a 10 Gbps e upload fino a 2,5 Gbps.

Questa connessione di altissima qualità è progettata per soddisfare tutte le tue esigenze digitali, che tu stia cercando di ottimizzare il tempo di streaming, giocare senza interruzioni o collegare più dispositivi contemporaneamente.

Aruba Fibra si distingue per la sua autentica fibra FTTH, garantendo una connessione stabile e ad altissima velocità. Con velocità che sfidano ogni limite, questa offerta è l'opportunità perfetta per chi cerca una connessione internet che non si accontenta di essere lenta e instabile.

Non perdere tempo con connessioni meno performanti. Accelera la tua esperienza online con Aruba Fibra e assicurati che la tua casa sia connessa alla massima velocità possibile.

Scegli l'offerta fibra che meglio si adatta alle tue esigenze e goditi la potenza della connessione ad altissima velocità.

Questa promozione è un'opportunità unica, quindi non aspettare oltre. Attiva la fibra di Aruba oggi stesso e immergiti in un'esperienza di connettività senza precedenti. Con Aruba, il futuro della tua connessione è qui, a un prezzo incredibilmente conveniente.

