Offerta limitata: 1 anno di spazio cloud a un prezzo senza precedenti

Tutti alla ricerca delle miglior spazio cloud a prezzi convenienti per salvare i dati più importante. Ma qual è l’offerta migliore in questo momento? Senza dubbio, quella di Internxt.

Lo sconto è davvero notevole: il 70%. L’accesso a propri file con questo provider di cloud storage è facile e sicuro, e puoi farlo da tutti i tuoi dispositivi che vuoi grazie all'app multi-device.

Internxt: archiviazione sicura e privacy garantita

I servizi di cloud storage di Internxt sono sicuri al 100%, garantisco un ottimo livello di privacy tramite sistemi di sicurezza avanzati e integrati. Il team di programmatori professionali si dedica alla progettazione di sistemi per proteggere i file online, impedendo che siano violati.

Grazie al loro lavoro, Internxt assicura sempre privacy e sicurezza. Tutte le password e i tuoi dati vengono crittografati, persino quando transito dal dispositivo al cloud.

La frammentazione e la crittografia end-to-end rendono questo processo totalmente sicuro. Se vuoi, puoi trovare online il codice open-source, che è stato anche verificato in modo indipendente.

Grazie allo sconto attuale del 70%, puoi scegliere tranquillamente la soluzione per te migliore risparmiando.

C’è il piano da 5TB, che costa soltanto 59,99 euro invece di 199,99 euro all'anno. Potrai archiviare e condividere con i file criptati, da qualsiasi dispositivo. Gli altri piani disponibili sono:

200GB a soli 13,79 euro invece di 45,99 euro;

invece di 45,99 euro; 2TB a soli 32,99 euro invece di 109,99 euro;

invece di 109,99 euro; 10TB a soli 89,99 euro invece di 299,99 euro.

Ricorda che la promo attuale è a tempo limitato, quindi devi abbonarti prima possibile per non lasciarti sfuggire questa grande opportunità. Clicca sul bottone qui sotto, scegli il piano di abbonamento preferito e sottoscriverlo per iniziare a proteggere i tuoi file più importanti.

