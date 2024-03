Offerta Kena Mobile: 130GB con minuti illimitati a soli 6,99€, SIM e attivazione gratis

Conosci la Promo Smart 130 di Kena Mobile? È l’ultima offerta in casa Kena, una promo eccezionale che spicca per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo. Per soli 6,99€ al mese, ti vengono dati minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso i cellulari e ben 130GB di internet in 4G, inclusi 7,5GB da utilizzare in Europa.

L’offerta di Kena: tutti i dettagli

La Promo Smart 130 di Kena Mobile ti consente di chiamare a chi vuoi e per un tempo illimitato senza costi aggiuntivi. Inoltre, con la connessione dati in 4G (conteggio a scatti di 1KB) potrai raggiungere una velocità di download fino a 60 Mbps e di upload fino a 30 Mbps sul suolo nazionale, il tutto a un costo mensile di 6,99€.

È una promozione estremamente vantaggiosa, attivabile su una nuova numerazione oppure in portabilità. Attenzione, però. Per richiedere quest’ultima, devi attualmente essere con uno dei seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power e NetValue.

I vantaggi di scegliere Kena sono innumerevoli: il primo rinnovo e l’attivazione sono gratuiti. Puoi attivare la promozione comodamente online, attraverso l’App dell’operatore disponibile per Android e iPhone, o contattando il Servizio Assistenza Clienti al numero 181.

Se scegli questa offerta, il primo rinnovo non ti costerà nulla e l’attivazione è a carico di Kena. Visita la pagina web dedicata per scoprire altre offerte straordinarie, ciascuna pensata per soddisfare esigenze diverse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.