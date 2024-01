Offerta imperdibile: risparmia il 50% sulle soluzioni antivirus di Bitdefender

Se desideri una difesa affidabile contro le minacce informatiche, Bitdefender ha lanciato un’offerta imperdibile.

I test effettuati da AV TEST hanno riconosciuto i prodotti dell’azienda come i migliori nel settore per la protezione avanzata e l'impatto minimo sulle performance dei dispositivi. Approfitta ora dello sconto del 50% su tre piani di protezione.

Bitdefender: soluzioni di sicurezza a metà prezzo

Bitdefender offre tre opzioni di sicurezza a metà prezzo grazie a un'irresistibile promozione:

Antivirus Plus (fino a 3 dispositivi, 1 anno) a 19,99 euro (anziché 39,99 euro)

(fino a 3 dispositivi, 1 anno) a (anziché 39,99 euro) Total Security (fino a 5 dispositivi, 1 anno) a 42,49 euro (anziché 84,99 euro)

(fino a 5 dispositivi, 1 anno) a (anziché 84,99 euro) Internet Security (fino a 3 dispositivi, 1 anno) a 32,49 euro (anziché 64,99 euro)

Oltre alla difesa contro malware e phishing, queste soluzioni sono progettate per assicurare una navigazione senza pensieri durante lo shopping e le transazioni bancarie online. L'interfaccia user-friendly è ottimizzata per adattarsi a diverse tipologie di dispositivi.

Optando per Total Security, godrai della compatibilità su computer con sistemi operativi Windows e macOS, oltre che su dispositivi mobili con piattaforme Android e iOS. Le altre opzioni includono l'installazione esclusivamente su PC.

In tutti i casi, hai l'opportunità di potenziare la tua protezione aggiungendo una VPN per navigare in modo anonimo e proteggere la tua privacy con oltre 4.000 server distribuiti in molteplici paesi.

Con oltre due decenni di esperienza dal 2001, Bitdefender si distingue per l'utilizzo di intelligenza artificiale avanzata e altre tecnologie innovative, anticipando e contrastando tempestivamente le minacce più recenti. Il team di sviluppo continua a rilasciare aggiornamenti e funzionalità all'avanguardia.

Per ulteriori dettagli sulla protezione antimalware di Bitdefender, visita la pagina del sito ufficiale cliccando sul link qui sotto. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità di sicurezza digitale a metà prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.