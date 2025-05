Offerta imperdibile: Nothing Phone (2a) a 282€ con uno sconto del 29%

Scopri un’occasione da non perdere: il Nothing Phone (2a) è disponibile con uno sconto eccezionale del 29%, portando il prezzo a soli 282,28 euro. Questo dispositivo combina caratteristiche da top di gamma e un design innovativo, rendendolo un vero affare nella sua fascia di prezzo. Approfitta subito di questa offerta e scopri cosa rende unico questo telefono.

Potenza e fluidità ai massimi livelli

Al cuore del Nothing Phone (2a) troviamo il processore Dimensity 7200 Pro, sviluppato in collaborazione con Mediatek. Questo chip a 8 core raggiunge una velocità di 2,8 GHz, garantendo prestazioni straordinarie per qualsiasi utilizzo. La memoria è altrettanto impressionante: 12GB di RAM fisica, espandibile virtualmente di ulteriori 8GB, assicurano un multitasking senza compromessi, anche con le applicazioni più esigenti.

Con una batteria da 5.000 mAh, puoi goderti fino a due giorni di utilizzo continuo. E quando arriva il momento di ricaricare, la tecnologia da 45W ti permette di ottenere il 50% della ricarica in soli 20 minuti. Perfetto per chi ha una vita frenetica e non vuole perdere tempo.

Fotografia professionale a portata di mano

Il comparto fotografico del Nothing Phone (2a) è pensato per chi ama catturare ogni momento. Con una doppia fotocamera posteriore da 50MP, entrambe dotate di stabilizzazione ottica ed elettronica, le tue foto saranno sempre nitide e dettagliate. La seconda lente offre un campo visivo ultra-grandangolare di 114°, mentre la fotocamera frontale da 32MP è ideale per selfie perfetti e video in Full HD a 60fps.

Lo schermo AMOLED flessibile da 6,7 pollici garantisce colori brillanti e un’esperienza visiva straordinaria, con supporto a 1,07 miliardi di tonalità. La luminosità di picco raggiunge i 1300 nit, mentre il refresh rate adattivo a 120Hz assicura una fluidità impeccabile, sia per lo streaming che per il gaming.

Nothing dimostra il suo impegno per l’ambiente utilizzando materiali riciclati: il telaio è in alluminio riciclato al 100%, mentre oltre il 50% delle componenti plastiche provengono da fonti sostenibili. Anche le schede di circuito integrano stagno riciclato, contribuendo a un approccio più ecologico.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per portare a casa un dispositivo che unisce prestazioni elevate, design innovativo e un prezzo accessibile. Scopri di più e acquista il Nothing Phone (2a) oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.