Spesso nell'elenco delle specifiche tecniche di smartphone e tablet Android si legge che lo spazio d'archiviazione può essere ampliato. Ma come è possibile fare ciò? Ovviamente con l'uso di una scheda microSD, come quella SanDisk da 256GB di classe 10 oggi disponibile su Amazon a soli 23,89€ grazie allo sconto immediato del 62%. E sì, la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Minimo storico per la microSD SanDisk 256GB classe 10: merito dello sconto Amazon del 62%

La scheda microSDXC UHS-I appartiene alla linea di prodotti SanDisk Ultra, che si distingue dalle altre per via di prestazioni superiori alla media. La microSD oggi in promo offre una capacità di archiviazione di 256GB e consente di memorizzare una vasta gamma di contenuti come foto, video, documenti e file audio. È compatibile con dispositivi che supportano lo standard microSDXC e può essere utilizzata in smartphone, tablet, fotocamere digitali, console di gioco e molti altri dispositivi.

La scheda SanDisk Ultra microSDXC UHS-I è dotata di una classe di velocità UHS-I (Ultra High Speed Class 1) che offre una velocità di trasferimento dati fino a 120 MB al secondo. Ciò consente un rapido trasferimento di file, una registrazione di video ad alta risoluzione e una riproduzione fluida di contenuti multimediali.

Inoltre, la scheda è classificata con una classe di velocità A1 e questo significa che è ottimizzata per offrire un'elevata velocità di caricamento delle applicazioni e prestazioni fluide nei dispositivi mobili.

La periferica SanDisk è anche resistente all'acqua, agli urti, alle temperature estreme e ai raggi X, che la rendono adatta per l'uso in ambienti impegnativi come avventure all'aperto o condizioni atmosferiche avverse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.