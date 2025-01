Offerta fibra + mobile a 31,90€ al mese con questo operatore

Se stai valutando un cambio di operatore per la tua linea Internet di casa, potresti prendere in considerazione la duplice offerta di Fastweb, che propone fibra + mobile a 31,90 euro al mese. Il prezzo si compone così: 23,95 euro al mese per la fibra ultraveloce con Fastweb Casa Light e 7,95 euro per 150 Giga in 5G e minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali.

L'attivazione della linea fissa è inclusa, con la possibilità inoltre di disdire l'offerta dopo 30 giorni senza costi, ricevendo un rimborso completo. Per quanto riguarda invece l'offerta mobile, è richiesto un contributo di attivazione della SIM pari a 10 euro.

La doppia offerta di Fastweb fibra + mobile

Il nome completo dell'offerta è Fastweb Casa Light + Mobile, con cui Fastweb indica l'offerta per la fibra e quella per i dati mobili dello smartphone. Con la prima si può navigare fino a 2,5 Gigabit/s in download e 1 Gigabit/s in upload, beneficiando dell'Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, dispositivo che migliora la stabilità e la copertura del segnale Wi-Fi in ogni angolo della casa.

Dall'altra parte c'è poi Fastweb Mobile, che include 150 Giga in 5G, minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali e 60 destinazioni internazionali, 100 SMS e la spedizione della SIM/eSIM gratis (il contributo di attivazione della SIM o eventualmente della eSIM è pari a 10 euro, ndr). A tutto questo si aggiungono poi gli 11 Giga dedicati in roaming (sono incluse anche Regno Unito, Svizzera e Ucraina).

Per beneficiare dello sconto sull'offerta fibra, occorre attivare Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese. In questo modo, una volta che si andrà a procedere con l'attivazione di Fastweb Casa Light, si riceverà una riduzione di prezzo da 27,95 euro a 23,95 euro al mese, per un importo complessivo fibra + mobile di 31,90 euro al mese.

Puoi verificare la copertura di rete al tuo indirizzo di casa collegandoti al sito ufficiale di Fastweb.

