Offerta Black Friday di pCloud: 5 TB di spazio e pCloud Pass con il 63% di sconto

Per il Black Friday, pCloud lancia un’offerta unica per chi desidera una soluzione cloud definitiva e sicura. Grazie a uno sconto del 63%, è possibile acquistare un bundle completo che include 5 TB di spazio di archiviazione e l’accesso a pCloud Pass a vita, il tutto per 499 € invece di 1334 €. Con un unico pagamento, pCloud elimina la necessità di abbonamenti mensili o annuali, garantendo uno spazio sicuro per i propri file senza costi aggiuntivi.

Risparmia con l'offerta di pCloud Cosa include l’offerta Black Friday L’offerta include: 5 TB di Spazio a Vita : archivia e gestisci file di grandi dimensioni in sicurezza, con accesso da qualsiasi dispositivo. Condividi file, esegui backup automatici e sincronizza i contenuti.

: archivia e gestisci file di grandi dimensioni in sicurezza, con accesso da qualsiasi dispositivo. Condividi file, esegui backup automatici e sincronizza i contenuti. pCloud Pass a Vita : gestore di password sicuro e intuitivo, per memorizzare password illimitate, compilare automaticamente i campi di login e condividere password crittografate in modo sicuro.

: gestore di password sicuro e intuitivo, per memorizzare password illimitate, compilare automaticamente i campi di login e condividere password crittografate in modo sicuro. Backup e Sincronizzazione da Altri Servizi : pCloud offre una soluzione integrata per sincronizzare file da Dropbox, Google Drive, OneDrive, Facebook e Google Photos.

: pCloud offre una soluzione integrata per sincronizzare file da Dropbox, Google Drive, OneDrive, Facebook e Google Photos. Lettore Audio e Video Integrato: riproduci musica e video direttamente dal cloud, senza dover scaricare i file. Risparmia con l'offerta di pCloud Scelte personalizzate per ogni esigenza Per il Black Friday, pCloud offre anche sconti eccezionali su vari piani per adattarsi a ogni tipo di utente, dal singolo professionista all’azienda. Oltre al bundle 5 TB con pCloud Pass, è possibile scegliere tra i seguenti piani a vita: Premium 1 TB a 199 € (sconto del 54%) – Ideale per chi cerca una soluzione economica per archiviare file essenziali.

a 199 € (sconto del 54%) – Ideale per chi cerca una soluzione economica per archiviare file essenziali. Premium Plus 2 TB a 279 € (sconto del 53%) – Perfetto per chi ha bisogno di spazio maggiore per documenti e file multimediali.

a 279 € (sconto del 53%) – Perfetto per chi ha bisogno di spazio maggiore per documenti e file multimediali. Ultra 10 TB a 799 € (sconto del 58%) – Un’opzione potente per aziende e utenti con grandi necessità di archiviazione. Con questa gamma di offerte, pCloud permette di investire una sola volta per ottenere uno spazio cloud sicuro e senza scadenza, adattandosi a budget e bisogni differenti. Per conoscere l'offerta completa di pCloud clicca qui.

