Octopus Energy, ultimi giorni per attivare l'offerta luce e gas BLOCCATA per un anno

Sarà disponibile fino al 4 giugno Octopus Fissa 12M, l'offerta luce e gas Octopus Energy pensata per le utenze domestiche che vogliono risparmiare in modo consapevole e sostenibile. L’offerta include energia elettrica 100% rinnovabile e gas con prezzi bloccati per un anno, senza vincoli di permanenza né penali in caso di recesso.

Octopus Energy: i costi della tariffa fissa

Octopus Fissa 12M garantisce un costo fisso della materia prima per 12 mesi, offrendo stabilità e controllo sui costi. Una soluzione ideale per chi desidera proteggersi dalle fluttuazioni del mercato e contribuire attivamente alla transizione energetica con l’uso di energia pulita.

Nel dettaglio, scegliendo la tariffa monoraria, i costi per la luce sono pari a 0,1232 €/kWh (materia prima) e 84 €/anno per la commercializzazione. Anche il gas prevede 84 €/anno di costi di commercializzazione, con un prezzo della materia prima fissato a 0,453 €/Smc. Tutti i prezzi sono IVA esclusa e includono le perdite di rete dove applicabile.

Uno dei punti di forza di Octopus Energy è la totale assenza di vincoli contrattuali. I clienti possono disdire o modificare la propria offerta in qualsiasi momento, senza alcuna penale. Alla scadenza dei 12 mesi, è possibile scegliere se rinnovare l’offerta fissa oppure passare a una formula più dinamica come Octopus Flex, in base alle proprie esigenze.

I costi aggiuntivi, come trasporto, oneri di sistema e imposte, sono indipendenti dal fornitore e restano invariati. Inoltre, la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas non subiranno modifiche, salvo richiesta dell’utente dopo l’attivazione.

Perché scegliere Octopus Energy?

Scegliere Octopus Energy significa puntare su un’energia trasparente, conveniente e amica dell’ambiente. Con l’offerta Octopus Fissa 12M, si ottiene:

Energia 100% rinnovabile

Prezzo bloccato per 12 mesi

per 12 mesi Nessun vincolo o penale

Possibilità di cambiare offerta dopo un anno

Una proposta semplice, flessibile e vantaggiosa, perfetta per chi cerca sicurezza e sostenibilità nella gestione delle utenze domestiche. Attiva Octopus Fissa 12M online: hai tempo soltanto fino al 4 giugno!

