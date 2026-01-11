Octopus Energy luce e gas: serenità mensile con il prezzo bloccato

Risparmiare sulla bolletta non significa solo spendere meno - significa soprattutto liberarsi dal continuo pensiero di quanto toccherà pagare ogni mese. Se desideri una tranquillità concreta e la certezza di una spesa energetica stabile e prevedibile, Octopus Energiaè la risposta, perché ti permette di scegliere una tariffa a prezzo bloccato per luce e gas può fare la differenza nella tua quotidianità.

Perché pagare sempre la stessa cifra semplifica la vita

Immagina di sapere in anticipo esattamente quanto spenderai ogni mese per luce e gas, senza preoccuparti di aumenti improvvisi o delle fluttuazioni dei prezzi sul mercato. Con Octopus Energy Fissa 12M, puoi bloccare il prezzo della materia prima dell’energia elettrica e del gas per 12 mesi, mantenendo costanti i costi indipendentemente da come si muovono i mercati energetici. Questo significa che, per un intero anno, saprai già quanto pagare per la parte di energia e gas della bolletta, così da programmare il tuo budget con sicurezza e senza sorprese.

Con una tariffa a prezzo bloccato, il rischio di aumenti improvvisi dovuti alle variazioni dei costi all’ingrosso sparisce. Se il mercato sale, tu continui a pagare la stessa cifra concordata all’inizio del contratto. E inoltre avrai:

Budget familiare sotto controllo

Sapere la spesa annuale aiuta a gestire il bilancio di casa, perché non devi più preoccuparsi di sorprese o di ricalcoli dell’ultima ora.

Nessuna coincidenza con le oscillazioni del mercato

Anche se i prezzi dell’energia cambiano ogni trimestre o ogni mese, per tutta la durata del periodo bloccato il tuo costo resta invariato .

Soluzione ideale per chi ama la certezza

Se preferisci la stabilità alla speculazione, la tariffa fissa ti regala una serenità che le offerte indicizzate non possono offrire: la bolletta non cambierà a causa di movimenti imprevedibili del mercato.

In più, scegliendo questa soluzione hai comunque l’energia 100% proveniente da fonti rinnovabili, così risparmi senza rinunciare alla sostenibilità.

