OBS Studio 29.1: risolti i crash con Wayland su Linux

Il team di developer OBS (Open Broadcaster Software) Studio ha reso noto alla propria community l'arrivo di un nuovo maintenance update per il ramo stabile del programma. Questa build del software implementa diverse patch e bugifx che vanno concretamente a migliore e ad irrobustire il codice sorgente di queto progetto open source. Cosi facendo di riflesso i programmatori garantiscono un migliore workflow agli utenti. OBS Studio è un software dedicato alla registrazione dei flussi multimediali ed allo streaming su varie piattaforme dedicate come ad esempio Youtube o Twich. OBS Studio 29.1 dispone di svariati fix specifici per le distribuzioni Linux, sono infatti stati risolti diversi crash che si verificavano con il display server Wayland.

Sempre in OBS Studio 29.1 sono state implementa delle patch che garantiscono il corretto funzionamento della registrazione video del desktop con il vecchio display server Xorg, che rimane ancora oggi molto utilizzato nelle configurazioni hardware più datate. In tale release è stato anche sistemato il bug che provocava delle problematiche durante il software rendering oltre a quello che mandava in crash l'applicativo all'avvio quando veniva eseguito l'overriding del tema.

Con OBS Studio 29.1 i developer hanno corretto l'errore inerente al messaggio: “NVIDIA AUDIO Effects SDK is outdated" che compariva quando si accedeva alle proprietà del filtro di noise reduction senza aver installato l'SDK richiesto dall'applicazione. Sempre per quanto concerne le configurazioni con GPU (Graphics Processing Unit) Nvidia sono stati eliminati i crash di OBS quando vengono utilizzati i NVIDIA audio effect filter dopo aver disinstallato l'SDK.

Su OBS Studio 29.1 sono stati inclusi i fix necessari ad evitare i crash derivati da una custom FFmpeg output mode che si verificavano di preciso nel momento in cui l'RTMP (Real-Time Messaging Protocol) veniva forzato da alcuni encoder. L'aggiornamento di OBS Studio è disponibile per Windows, MacOS e Linux direttamente sul sito ufficiale del progetto.