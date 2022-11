OBS Studio 29.0 beta: arrivato il supporto all'AV1 Encoder

Gli sviluppatori del progetto OBS (Open Broadcaster Software) Studio, noto programma multipiattaforma e open source dedicato allo streaming dei flussi multimediali su diverse piattaforme web, ha annunciato alla propria community di utenti e mantainer la disponibilità di una nuova release di testing. OBS Studio 29.0 beta implementa una serie di innovazioni davvero interessanti che consentono concretamente di migliorare il workflow dell'utente e di conseguenza anche la user experience generale del software. In tale build è infatti possibile reperire il supporto all'AV1 Encoder con le GPU (Graphics Processing Unit) AMD RDNA3 oltre che per le Intel Arc di ultima generazione da poco uscite sul mercato. Si tratta di una funzionalità davvero importantissima per gli utenti di OBS Studio, visto che gran parte del lavoro necessario per lo streaming multimediale dovrebbe essere gestito proprio dalla scheda video per assicurare delle prestazioni ottimali.

AVI è un codec video royalty-free ed open source ideato appositamente per la trasmissione video online. Sempre per quanto riguarda il fronte GPU Intel è stato implementato il supporto per l'HEVC encoder, uno standard di compressione video che dovrebbe pensionare il classico H.264. Gli utenti delle distribuzioni Linux invece possono finalmente beneficiare della gestione dei media key presenti sulla tastiera o su altri dispositivi connessi al computer.

In OBS Studio 29.0 beta troviamo anche un nuovo 3-band equalizer filter oltre ad un upward compressor filter. Oltretutto dovrebbero essere in arrivo in tale ramo di sviluppo anche altre migliorie come: il supporto per l'encryption e l'autenticazione per gli SRT ed i RIST output, miglioramenti nei filtri audio/video Nvidia, migliorie per il Replay Buffer memory limit e la funzionalità di "Inspect" tramite un opzione che compare dopo aver cliccando sopra un elemento con il tasto destro del mouse.

Ovviamente trattandosi di una beta release tale build è potenzialmente instabile, dunque consigliamo di attendere il rilascio della versione stabile prima di adottare tale edizione in un ambiente di produzione.