NVIDIA lancia la serie RTX 5060: prestazioni migliorate e DLSS 4

La nuova generazione di schede grafiche NVIDIA RTX 5060 promette di ridefinire il segmento budget del mercato delle GPU, offrendo prestazioni avanzate a un prezzo competitivo. Con un costo di lancio di 299 dollari, identico al modello precedente RTX 4060, questa scheda si propone come una scelta ideale per i gamer attenti al budget.

La serie si arricchisce con due varianti della RTX 5060 Ti, disponibili con 8GB e 16GB di memoria VRAM GDDR7, rispettivamente a 379 e 429 dollari. Entrambe le versioni saranno disponibili dal 16 aprile, mentre per la RTX 5060 standard si dovrà attendere maggio. Queste nuove GPU rappresentano un importante passo avanti rispetto alla generazione precedente, grazie a specifiche tecniche impressionanti.

La RTX 5060 standard è dotata di 8GB di VRAM GDDR7, 19 TFLOPS di shader core Blackwell, 614 AI TOPS dai core tensor di quinta generazione e 58 TFLOPS per i core RT di quarta generazione. Con 3.840 CUDA core, offre un significativo incremento rispetto ai 3.072 del modello RTX 4060. La RTX 5060 Ti, invece, spinge ulteriormente le prestazioni con 4.608 CUDA core e 6 TFLOPS aggiuntivi di potenza.

Supporto completo alla tecnologia DLSS 4

Il vero punto di forza della serie è il supporto completo alla tecnologia DLSS 4, che introduce upscaling avanzato e generazione multi-frame 4X. Secondo i test condotti da NVIDIA, la RTX 5060 raggiunge 234 fps in titoli come Hogwarts Legacy a 1080p con impostazioni al massimo, più del doppio rispetto ai 110 fps della RTX 4060. Performance simili sono state registrate in giochi come Cyberpunk 2077, Avowed e Marvel Rivals, rendendo questa GPU ideale per monitor con refresh rate a 240Hz.

Per quanto riguarda il gaming a risoluzioni superiori, la RTX 5060 Ti si distingue particolarmente. In Cyberpunk 2077, ad esempio, raggiunge 108 fps a 1440p con impostazioni massime e frame generation 4X, raddoppiando le prestazioni della RTX 4060 Ti. La tecnologia DLSS 4 non solo migliora la qualità visiva, ma riduce anche la latenza, garantendo un’esperienza di gioco più fluida e reattiva.

NVIDIA ha pensato anche agli utenti di laptop, presentando una versione mobile della RTX 5060 con prezzi a partire da 1.099 dollari. Sebbene i dettagli tecnici siano ancora limitati, l’azienda promette prestazioni notevoli, come 146 fps in Cyberpunk 2077 a 1080p con impostazioni ultra, dimostrando che anche i dispositivi portatili possono beneficiare delle innovazioni della serie RTX 5060.