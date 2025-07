Asus presenta la ROG Astral RTX 5090 in oro massiccio: la GPU più esclusiva di sempre

Durante la recente fiera Bilibili World 2025, il mondo della tecnologia ha assistito ad una presentazione nell’ambito dell’hardware di lusso. Asus ha svelato la ROG Astral RTX 5090 Real Gold Edition, una GPU esclusiva che va ben oltre il semplice concetto di scheda grafica di fascia alta.

Realizzata con ben 5 kg di oro massiccio, questa creazione dal valore superiore a 428.000 euro ha attirato immediatamente l’attenzione di appassionati, collezionisti e curiosi, non solo per le sue specifiche tecniche, ma soprattutto per la sua unicità e per il messaggio che lancia all’intero settore.

Un peso imponente

L’imponente peso di 7,24 kg della scheda non è solo una questione di materiali pregiati: rappresenta una dichiarazione d’intenti, una sfida ai limiti di ciò che si può realizzare nel campo dell’hardware di lusso.

Non si tratta, infatti, di un prodotto destinato al mercato consumer. Asus ha precisato che la ROG Astral RTX 5090 Real Gold Edition è stata concepita esclusivamente come pezzo da esposizione, senza alcuna intenzione di commercializzazione diretta. Questa scelta, se da un lato sottolinea la volontà di stupire e innovare, dall’altro alimenta ipotesi su possibili aste benefiche o sulla possibilità di recuperare l’oro al termine della sua funzione promozionale.

Un uso innovativo dell'oro

L’impiego di oro massiccio in tali quantità segna un punto di svolta per l’industria: se è vero che l’oro è già utilizzato in elettronica per le sue proprietà conduttive, mai prima d’ora era stato protagonista di una simile operazione estetica e concettuale.

Telaio, backplate e numerosi elementi strutturali sono stati interamente realizzati in oro, elevando una componente tecnica a vera e propria opera d’arte contemporanea. La GPU esclusiva di Asus si inserisce così in un trend crescente di edizioni limitate, dove la ricerca del prestigio e dell’esclusività supera spesso quella delle prestazioni pure.

Reazioni della community tech

Le reazioni all’annuncio sono state tutt’altro che unanimi. Da una parte, la comunità tech ha espresso ammirazione per l’audacia e la capacità di Asus di imporsi sulla scena globale con una creazione tanto spettacolare.

Dall’altra, non sono mancate critiche, soprattutto in un periodo in cui il prezzo GPU delle schede grafiche di nuova generazione è già elevato: i modelli base della RTX 5090 superano facilmente i 3.000 euro, sollevando interrogativi sull’opportunità di investire cifre astronomiche in prodotti dal valore prevalentemente simbolico.