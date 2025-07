Nvidia annuncia la fine del supporto driver per delle schede video storiche

Con il driver 580, Nvidia pone ufficialmente fine al supporto driver per le schede grafiche delle serie GTX 900 e GTX 1000. Questa decisione rappresenta un momento cruciale per i numerosi appassionati di gaming che hanno usato in passato GPU basate sulle architetture Maxwell, Pascal e Volta. Il nuovo driver sarà l'ultimo aggiornamento disponibile per queste schede, segnando la conclusione di un'era durata quasi un decennio.

Aggiornamento al programma di deprecazione delle funzionalità grafiche

L'annuncio di Nvidia include un aggiornamento al programma di deprecazione delle funzionalità grafiche. Nonostante non sia stata comunicata una data di rilascio precisa, il driver 580 segnerà il termine del ciclo di aggiornamenti per queste GPU, che rimarranno comunque funzionanti. Tuttavia, gli utenti non potranno più beneficiare di miglioramenti delle prestazioni o risoluzioni di bug per nuovi giochi e applicazioni.

La fine del supporto avrà un impatto su entrambi i sistemi operativi principali, Windows e Unix, poiché il ramo driver è condiviso tra i due. È importante sottolineare che le schede della serie GTX 16, basate sull'architettura Turing, continueranno a ricevere aggiornamenti regolari, garantendo il supporto per le tecnologie più recenti.

La storia di queste schede

L'architettura Pascal, che alimenta le schede GTX 1000, è stata introdotta nel 2016, mentre l'architettura Maxwell, presente nelle GTX 900 e in alcune GTX 700 come la 750 Ti, è ancora più datata. Anche le schede TITAN V, basate sull'architettura Volta, saranno incluse in questa interruzione del supporto. Attualmente, il driver più recente è il 576.80, focalizzato principalmente su ottimizzazioni per hardware di ultima generazione.

Anche una questione di sicurezza

Il supporto driver non riguarda solo le prestazioni, ma anche la sicurezza e la compatibilità. Senza aggiornamenti, gli utenti potrebbero essere esposti a vulnerabilità non risolte e incontrare difficoltà con nuove applicazioni e giochi. Anche se gli ultimi driver hanno concentrato gli sforzi su ottimizzazioni per hardware più recente, l'assenza di aggiornamenti potrebbe influire sulla longevità delle schede grafiche.