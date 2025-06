Nvidia presenta la GeForce RTX 5050 con DLSS 4 e Multi-Frame Generation

La nuova GeForce RTX 5050 rappresenta un importante passo avanti per Nvidia nel segmento delle GPU economiche, offrendo tecnologie di ultima generazione come ray tracing e intelligenza artificiale a un prezzo accessibile. Con un costo di lancio di 249 dollari per la versione desktop, questa scheda grafica entry-level si basa sull'architettura Blackwell e promette di sostituire la popolare RTX 3050, coprendo sia il mercato desktop che quello dei notebook gaming.

La versione desktop della RTX 5050 sarà disponibile nella seconda metà di luglio. Partner di rilievo come Asus, Gigabyte, MSI e Zotac sono già pronti a presentare modelli personalizzati. Per garantire una transizione senza problemi, Nvidia ha annunciato un aggiornamento dei suoi Game Ready Driver all'inizio del mese, assicurando la piena compatibilità con il nuovo hardware.

Novità per i laptop

Per quanto riguarda i portatili, la RTX 5050 introduce un'importante innovazione: l'adozione della memoria GDDR7, progettata per migliorare l'efficienza energetica nei dispositivi più sottili. I laptop dotati di questa scheda grafica sono già disponibili a partire da 999 dollari. Nonostante condividano lo stesso numero di CUDA core della versione desktop, i modelli portatili offrono un consumo energetico scalabile tra 35W e 100W, adattandosi alle diverse esigenze degli utenti.

L'architettura tecnica della 5050

Dal punto di vista tecnico, la RTX 5050 dispone di 8 GB di memoria GDDR6 e 2.560 CUDA core, risultando leggermente meno potente rispetto alla sorella maggiore RTX 5060, che ne vanta 1.280 in più. Tuttavia, questa differenza non compromette la capacità della scheda di offrire un'esperienza di ray tracing convincente. Nvidia ha dichiarato che la RTX 5050 è in grado di gestire titoli come Cyberpunk 2077 e Avowed con oltre 150 FPS in Full HD, quando configurata in modalità ottimizzata.

La strategia di Nvidia

Questa mossa strategica mira a consolidare la posizione di Nvidia nel mercato delle GPU entry-level. Attualmente, la RTX 3050 è la sesta scheda grafica più utilizzata dagli utenti Steam, dimostrando la popolarità di questa fascia di prodotti. Con l'assenza di una RTX 4050 desktop, la GeForce RTX 5050 si propone come soluzione ideale per colmare il vuoto nel segmento economico, portando tecnologie avanzate come il DLSS 4 e la Multi-Frame Generation a un pubblico più ampio.