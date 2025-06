Nvidia entra nel mercato dei laptop Arm? In arrivo il primo chip con MediaTek e GPU Blackwell

Nvidia, il colosso dei chip grafici, si prepara a lanciare il suo primo processore basato su architettura chip Arm, destinato inizialmente ai laptop Alienware entro fine 2025 o inizio 2026. Il progetto, sviluppato in collaborazione con MediaTek, rappresenta un cambio di paradigma per l'azienda californiana, che punta a integrare una CPU Arm con la sua avanzata architettura Blackwell GPU.

Secondo quanto riportato dal quotidiano United Daily News, questo nuovo chip potrebbe finalmente portare prestazioni di gioco di alto livello nell'ecosistema Windows on Arm, superando i limiti attuali delle soluzioni Qualcomm.

Piovono indiscrezioni

Le indiscrezioni su questa innovazione circolano già da tempo. Nel 2023 si parlava di un progetto Nvidia per competere sia con Intel che con Qualcomm, mentre recentemente lo YouTuber "Moore's Law is Dead" ha mostrato quella che sembrerebbe essere un'immagine trapelata del nuovo APU, con consumi stimati tra 80W e 120W - un compromesso interessante tra potenza ed efficienza energetica.

Lo stesso CEO di Nvidia non ha nascosto l'interesse dell'azienda per le CPU Arm, menzionando durante una presentazione agli investitori l'intenzione di utilizzare tale architettura nel supercomputer AI personale "Digits". Anche Michael Dell ha alimentato le speculazioni, invitando i giornalisti a "tornare l'anno prossimo" quando interrogato sulla possibilità di PC AI con tecnologia Nvidia.

Un mercato in rapida espansione: Nvidia vuole dire la sua

Il mercato si sta rapidamente popolando di contendenti in questo segmento: MediaTek sta sviluppando autonomamente chip Arm per laptop AI, mentre AMD lavora a soluzioni simili per i Microsoft Surface. Questa crescente competizione potrebbe minare il dominio di Qualcomm nel settore delle CPU Arm per PC.

L'ingresso di Nvidia in questo spazio potrebbe trasformare non solo il gaming su piattaforma Arm, ma anche le applicazioni di intelligenza artificiale e professionale su laptop. Tuttavia, restano interrogativi sulla compatibilità software e sull'ottimizzazione per Windows on Arm, sfide che Nvidia dovrà affrontare per garantire il successo della sua nuova proposta tecnologica.