Nvidia crolla in borsa: l'AI cinese DeepSeek scuote il mercato

L'industria dell'intelligenza artificiale è in fermento con l'emergere di DeepSeek, una startup cinese nata dall'Università di Zhejiang, che sta attirando l'attenzione globale grazie ai suoi modelli innovativi. Questi algoritmi si distinguono per le alte prestazioni ottenute con costi di sviluppo e consumo energetico molto ridotti rispetto alle tecnologie occidentali, come quelle sviluppate da OpenAI, creatrice di ChatGPT.

L'ascesa di DeepSeek ha scosso il settore, generando forti ripercussioni economiche. Le azioni di Nvidia, il colosso americano dei chip per l'IA, hanno registrato un calo storico, perdendo oltre 400 miliardi di dollari in valore di mercato.

Questo declino riflette l'ansia degli investitori di fronte alla possibilità che la startup cinese possa ridefinire i paradigmi di sviluppo e utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale, riducendo il vantaggio competitivo delle aziende occidentali.

L'amministrazione Biden rende ancora più complicata una situazione molto delicata

La situazione è resa ancora più complessa dalle recenti decisioni dell'amministrazione Biden, che ha introdotto nuove restrizioni sull’esportazione di chip per l’intelligenza artificiale verso la Cina. Queste misure, pensate per limitare l’accesso cinese a tecnologie avanzate, sono state duramente criticate da Nvidia, che teme ulteriori danni economici e strategici.

Nel frattempo, Sam Altman, CEO di OpenAI, ha espresso il suo punto di vista attraverso un messaggio su X (ex Twitter). Pur non menzionando esplicitamente DeepSeek, Altman ha ribadito la necessità di un approccio responsabile ed etico nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, un tema che diventa sempre più cruciale con l’ingresso di nuovi attori nel mercato globale.

L’affermazione di DeepSeek evidenzia come il panorama tecnologico stia evolvendo rapidamente, con l’arrivo di realtà in grado di competere con i giganti occidentali su costi e innovazione. Questa sfida rappresenta un campanello d’allarme per le aziende consolidate e un’opportunità per ripensare strategie e modelli di business nell’era dell’intelligenza artificiale globale.