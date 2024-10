NVIDIA conferma ufficialmente la sua presenza al CES 2025

Mancano ancora diverse settimane al CES 2025, tuttavia, NVIDIA sembra aver già confermato che parteciperà all'evento. Il sito web ufficiale del CES ha rivelato che NVIDIA ha programmato un keynote il 6 gennaio 2025, in cui il CEO Jensen Huang, svelerà "le ultime novità in fatto di tecnologia". Dal 7 al 10 gennaio, 'azienda avrà anche uno stand in cui presenterà i suoi prodotti.

Come annunciato da NVIDIA “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Jensen Huang come relatore principale al CES 2025. Jensen è un vero visionario nel settore tecnologico. Le sue intuizioni e innovazioni migliorano il mondo, potenziano l'economia e ispireranno il nostro pubblico del CES. Noto per il suo approccio lungimirante e la sua passione per la tecnologia, Huang è stato nominato miglior CEO al mondo da Fortune e The Economist, nonché una delle 100 persone più influenti al mondo dalla rivista TIME. Il suo discorso principale al CES 2025 darà il via a un'entusiasmante conferenza che presenterà le ultime novità in fatto di tecnologia”.

NVIDIA: atteso l’annuncio della serie RTX50

Sebbene non ci siano ancora notizie ufficiali su cosa NVIDIA svelerà CES 2025, l'azienda potrebbe presentare la prossima generazione delle schede grafiche, RTX 50. Questa è basata sull'architettura Blackwell, successore di Ada Lovelace, che alimenta la serie di schede grafiche RTX 40. Come al solito, la nuova gamma debutterà probabilmente con le versioni di fascia alta, ovvero GeForce RTX 5090 e RTX 5080. Queste voci si allineano con i recenti report secondo cui l’azienda ha interrotto la produzione della sua scheda grafica consumer più potente, la RTX 4090. Inoltre, la RTX 4080 verrà interrotta il mese prossimo. Per riferimento, la serie RTX 40 è stata presentata più di due anni fa, il 20 settembre 2022, alla GPU Technology Conference. Come accennato, il keynote di NVIDA al CES 2025 si terrà il 6 gennaio 2025 alle 15:30(ora italiana).