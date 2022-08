Nvidia GeForce RTX 4080 sarà meno potente del previsto?

Ridimensionamento in corsa per Nvidia GeForce RTX 4080? Il leaker kopite7kimi ha pubblicato un aggiornamento su Twitter in cui ha svelato quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche della erede di GeForce RTX 3080.

Rispetto alle prime indicazioni, infatti, pare che la nuova scheda grafica possa essere meno potente delle previsioni. Le caratteristiche della GPU sono state riviste al ribasso: se inizialmente si parlava di 10.240 Cuda Core, adesso se ne ipotizza la presenza del 5% in meno, con 9.728 Cuda Core.

Invariato il TBP a 420 watt, mentre l'utilizzo delle memorie GDDR6X 21Gbps ha preso il posto delle precedenti chiacchierate GDDR6 a 18Gbps.

GeForce RTX 4080: 35% più potente di una RTX 3090 Ti

La RTX 4080 dovrebbe garantire comunque prestazioni molto interessanti, quantificabili in circa fino al 35% in più rispetto a una GeForce RTX 3090 Ti. Difficile per il momento parlare di possibili prezzi, ma è chiaro che si va verso un prodotto di punta pensato per gli utenti più esigenti.

Ricordiamo che le vecchie specifiche tecniche trapelate parlavano di 10.240 Cuda Core e di una memoria 16GB GDDR6 a 18Gbps: adesso, come abbiamo visto, c'è stato un ridimensionamento per la prima parte, ma anche un incremento sensato per il secondo dettaglio.

Nel corso dei prossimi giorni, dovremmo ricevere ulteriori informazioni e leak sulla famiglia delle GPU della serie Nvidia GeForce RTX 4000.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.