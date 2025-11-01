Nuvoa promo ING: interessi e cashback al 4% per 6 mesi con Conto Corrente Arancio

La nuova promo di ING è l'occasione giusta per aprire un nuovo conto corrente: per tutti i nuovi clienti che scelgono Conto Corrente Arancio, infatti, c'è oggi la possibilità di ottenere interessi al 4% (senza vincoli) e un cashback del 4% delle spese con carta di debito (fino a 20 euro di rimborso al mese) per i primi 6 mesi.

Per sfruttare la promo è sufficiente aprire il conto inserendo il codice ING2025. Il Conto Corrente Arancio è a canone zero (oppure a canone azzerabile scegliendo la versione Più). Per tutti i dettagli in merito alla promozione e per richiedere l'apertura del conto è sufficiente visitare il sito ufficiale di ING, qui di sotto.

Conto Corrente Arancio: ecco la promo di novembre 2025

Per i nuovi clienti che scelgono ING c'è la possibilità di aprire Conto Corrente Arancio con le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare carta di debito a canone zero

a canone zero bonifici ordinari e istantanei gratis

possibilità di richiedere la versione Più del conto, dal costo di 5 euro al mese con possibilità di azzeramento con accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese; questa versione aggiunge i prelievi gratis in tutta l'area euro e anche la carta di credito, senza costi aggiuntivi

con il codice ING2025 è possibile ottenere interessi al 4% per 6 mesi per il Conto Arancio, il conto deposito non vincolato abbinato al conto corrente, e il 4% di cashback per 6 mesi per le spese con carta di debito (fino a 20 euro al mese di rimborso)

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di apertura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.