Nuovo utente SelfyConto? Interessi al 5% e canone gratuito per un anno

L'opportunità di ottimizzare i propri risparmi è a portata di smartphone con l'offerta esclusiva di Banca Mediolanum: il suo conto SelfyConto promette un allettante rendimento del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi per tutti i nuovi utenti. In più, riceverai canone gratuito per un anno.

Prelievi e operazioni bancarie a costo zero

Tutti i nuovi utenti che aprono SelfyConto riceveranno canone azzerato per 12 mesi. Chi ha meno di 30 anni, potrà usufruirne fino al compimento del trentesimo anno di età. Riceverai, inoltre, una carta di debito gratuita realizzata in PVC al 100% riciclato, che ti consentirà di effettuare prelievi gratuiti in area Euro.

SelfyConto include anche diverse operazioni bancarie senza alcun costo aggiuntivo: bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche. L'accesso e la gestione del conto avvengono tramite app Mediolanum.

L'app ti permette di accedere a tutti i servizi bancari, consultare saldi e movimenti dei conti correnti e delle carte, effettuare pagamenti tramite mobile payment e gestire gli investimenti di trading online su 24 mercati mondiali.

Puoi aprire SelfyConto online in pochi minuti. Dovrai tenere a portata di mano i tuoi documenti e un dispositivo mobile per completare l'intera procedura senza doverti recare in filiale. Oltre al canone gratuito, ricordiamo che tutti i nuovi utenti ricevono un tasso annuo lordo del 5% sulle somme non vincolate a 6 mesi. Le potrai, poi, svincolare quando vuoi senza perdere gli interessi maturati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.