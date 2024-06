Nuovo prezzo scontato ExpressVPN: attiva la VPN oggi stesso

Sei stufo di essere spiato ogni volta che sei online? Vuol dire che è giunto il momento di parlare del nuovo prezzo scontato di ExpressVPN. Si tratta di una mega offerta sconto del 49% per navigare in sicurezza con la VPN più veloce sul mercato.

Al di là della protezione dei dati, la libertà online è fondamentale. Vuoi evitare che terze parti ficchino il naso nella tua privacy? ExpressVPN garantisce l’anonimato. Ma quanto costa al mese? Soltanto 6,42 euro al mese.

Nuovo prezzo scontato: scopri perché scegliere ExpressVPN

Perché dovresti considerare ExpressVPN? Facile: maschera il tuo indirizzo IP, facendoti sembrare come se stessi navigando da una sperduta isola tropicale, consentendoti di bypassare qualsiasi restrizione geografica. Code lunghe per contenuti streaming? Non con questa VPN.

Il servizio è disponibile su una vasta gamma di dispositivi, dai computer agli smartphone, fino ai router. Le tue informazioni saranno criptate. ExpressVPN, inoltre, non conserva i log delle tue attività: ecco cosa significa davvero proteggere la tua privacy online. Inoltre, la velocità e l’affidabilità della connessione sono perfette per streaming e download.

Se, per qualche strano motivo, non fossi soddisfatto, c'è sempre la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Per quanto riguarda il pagamento dell’abbonamento biennale, puoi scegliere tra carta di credito, PayPal e carte prepagate.

Non dimenticare, lo sconto di 49% ti permette di avere 12 mesi di abbonamento a soli 6,42€ al mese, che in realtà sono 15 perché ti vengono regalati 3 mesi extra. È un’occasione che non capita tutti i giorni e, considerando le molteplici offerte e opzioni tariffarie disponibili sul sito, vedrai che ce n’è per tutti i gusti e necessità. Affrettati! Non perdete l’occasione di approfittare del nuovo prezzo scontato su ExpressVPN.

