Nuovo POS? Scegli XPay di Nexi per guadagnare fino al 29% in più di vendite

Se sei titolare di un'attività e l'attuale POS non ti soddisfa, ti segnaliamo la soluzione XPay di Nexi, l'offerta della fintech italiana per l'e-commerce. Grazie alle sue funzionalità consente di massimizzare gli incassi, guadagnando fino al 29% in più di vendite.

Due i piani disponibili: XPay Easy e XPay Pro: il primo rappresenta la soluzione ideale per chi sta muovendo i primi passi nel mondo delle vendite online, il secondo è pensato invece per le aziende che hanno bisogno di accettare pagamenti di qualsiasi tipo con la massima flessibilità possibile.

XPay: la soluzione di Nexi per aumentare le vendite di un'attività

XPay permette di accettare pagamenti effettuati con più di 30 diversi metodi, indipendentemente dal dispositivo in uso (sia esso un PC, uno smartphone, un tablet o una Smart TV). Inoltre, dà la possibilità di accettare i pagamenti anche tramite link via chat, SMS ed email.

Inclusi in entrambi piani troviamo Protection Plus, un programma che offre all'esercente il supporto per conseguire la certificazione di conformità agli standard PCI-DSS, che ricordiamo essere obbligatoria per i circuiti di pagamento internazionali. Tra le altre cose, il vantaggio di Protection Plus è di beneficiare di una protezione contro le sanzioni previste qualora fosse riscontrato un inadempimento.

XPay Pro prevede un canone mensile pari a 14,90 euro, a cui si aggiungono le commissioni da 1,25% + 0,29 euro a transazione. Tra i vantaggi previsti c'è la domiciliazione dei pagamenti ricorrenti, l'accettazione dei pagamenti da tutto il mondo e la pagina di pagamento personalizzata nel checkout.

