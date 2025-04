Chipolo POP: il nuovo tracker Bluetooth compatibile con Apple e Google

Il mondo dei dispositivi tecnologici si arricchisce con il lancio del nuovo Chipolo POP, un innovativo tracker Bluetooth che punta a rivoluzionare il mercato grazie alla sua capacità di essere compatibile con Apple e Google. Questo dispositivo rappresenta una soluzione unica per chi cerca un prodotto versatile, in grado di funzionare perfettamente con entrambi gli ecosistemi, eliminando così le barriere di compatibilità tra iOS e Android.

Il design del Chipolo POP è immediatamente riconoscibile grazie alla sua gamma di colori vivaci. Gli utenti possono scegliere tra sei opzioni cromatiche: blu, nero, verde, rosso, bianco e giallo. Questa varietà non è solo estetica, ma punta a rendere il dispositivo adatto a ogni tipo di utente, indipendentemente dalle preferenze personali o dal sistema operativo utilizzato.

Le funzionalità integrate in Chipolo sono molteplici e studiate per migliorare l’esperienza dell’utente. Tra queste, la possibilità di localizzare il proprio telefono con un semplice doppio clic sul tracker, avvisi che notificano quando l’oggetto monitorato esce dal raggio d’azione e la personalizzazione della suoneria.

Funzioni e costi

Il dispositivo può essere utilizzato come telecomando per scattare selfie, rendendolo un accessorio utile e multifunzionale. La connessione bluetooth garantisce una portata fino a 90 metri, mentre la batteria sostituibile offre un’autonomia di circa un anno, confermando l’attenzione dell’azienda alla praticità e alla durata.

Un altro aspetto che rende il Chipolo POP competitivo è il suo posizionamento sul mercato. Con un prezzo di 29 dollari (circa 30 euro), il dispositivo si colloca in una fascia accessibile, mantenendo un vantaggio rispetto alla concorrenza grazie alla sua integrazione con le reti di tracciamento di Apple e Google. Questa scelta strategica differenzia Chipolo da altri produttori come Tile, che hanno optato per lo sviluppo di un proprio network basato su app dedicate. Tale approccio ha permesso a Chipolo di crescere a un ritmo del 30% annuo, consolidando la sua posizione nel mercato.

Con oltre 4,5 milioni di dispositivi venduti dalla sua fondazione, l’azienda si posiziona come uno dei principali attori nel settore, accanto a marchi come Tile, Pebblebee e Samsung. Il lancio del Chipolo POP rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione dell’azienda di offrire soluzioni intuitive e accessibili per il tracciamento degli oggetti personali.