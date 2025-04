Apple Music gratis per 1 mese: i 12 nuovi brani da ascoltare ad aprile

Per ascoltare la propria musica preferita senza pubblicità e offline durante le imminenti festività di Pasqua e in occasione del Ponte del 1° Maggio, è possibile sottoscrivere Apple Music gratis per 1 mese. La promozione è valida per i nuovi abbonamenti: al termine del periodo di prova l'abbonamento si rinnova a 10,99 euro (piano Individuale), 5,99 euro (Studenti) o 16,99 euro al mese (Famiglia), salvo disdetta.

Tra i vantaggi di Apple Music si annoverano l'ampio catalogo da 100 milioni di brani e più di 30.000 playlist, l'assenza di pubblicità, contenuti extra quali show originali, concerti e programmi on demand condotti dai più grandi artisti della musica, l'audio spaziale con Dolby Atmos, l'ascolto offline su qualsiasi tipo di dispositivo, e la funzionalità proprietaria Apple Music, che permette di visualizzare i testi dei brani durante la riproduzione della canzone.

Tra le novità anche Non metterci becco di Sfera Ebbasta e Shiva

Sono tanti i nuovi brani aggiunti al catalogo di Apple Music. Tra le novità del momento c'è anche Non metterci becco, il nuovo singolo di Sfera Ebbasta e Shiva.

Ecco la lista dei nuovi brani da ascoltare ad aprile approfittando del mese di prova gratis:

Non metterci becco - Sfera Ebbasta e Shiva

Nonostante tutto - Cesare Cremonini ed Elisa

Bottiglie vuote - Pinguini Tattici Nucleari feat. Max Pezzali

Sexy Rave - Fred De Palma feat. Baby Gang

Luci allo xeno - Sangiovanni

Nella parte del mondo in cui sono nato - I Cani

Henry, come on - Lana Del Rey

Year of the Snake - Arcade Fire

There's A Rhythmn - Bon Iver

Nuove regole - Vegas Jones feat. Izi

Perché mi sono innamorato di te - Tropico

Arma puntata - Sissi feat. 22simba

Come attivare la prova gratuita

Per attivare la prova gratuita di un mese è sufficiente premere sul bottone posizionato qui in basso, cliccare sul bottone Prova gratis e aggiungere l'indirizzo e-mail dell'account Apple nel campo richiesto.

L'offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.