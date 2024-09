Nuovo POS con accesso istantaneo ai fondi e pagamenti universali (anche Satispay)

Se si sta valutando l'acquisto di un nuovo POS per la propria attività commerciale, una delle scelte migliori è rappresentata dai terminali di myPOS, la società di servizi di pagamento mobili e online con sede a Londra, che consente di ottenere un accesso istantaneo ai propri fondi con qualsiasi pagamento ricevuto.

E a questo proposito, uno dei suoi principali punti di forza è la compatibilità estesa a tutte le modalità di pagamento oggi disponibili. Tra queste ora c'è anche Satispay, l'app di pagamento fondata dall'omonima società italiana nel 2013.

L'offerta di myPOS

I terminali di myPOS accettano qualsiasi tipo di carte e wallet digitali, inclusi Apple Pay e Google Pay. Al momento i dispositivi POS Go 2 e Go Combo sono in offerta rispettivamente a 19 euro e 129 euro: il primo è un lettore di carte portatile autonomo, che funziona dunque senza avere bisogno di connettersi a uno smartphone; il secondo è un lettore di carte 2-in-1 con dock di ricarica e stampante. Entrambi hanno inclusa la connessione alla rete 4G senza canone mensile.

Tra le forme di pagamento accettate figurano le carte appartenenti ai circuiti internazionali Visa, Mastercard, American Express e Maestro, così come Satispay, JCB, UnionPay, Deal e Bancotact, più Apple Pay e Google Pay. L'utilizzo di un terminale myPOS non prevede alcun canone mensile o contratto vincolante, le uniche spese riguardano l'acquisto del terminale e le commissioni per transazione, quest'ultime pari a 1,20%.

La promozione in corso sul sito ufficiale di myPOS è valida fino al prossimo 30 settembre. Maggiori dettagli sull'iniziativa su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.