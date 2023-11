Nuovo POS? Canone zero e commissioni dell'1% con Axerve

Axerve è oggi il punto di riferimento del mercato per tutti gli esercenti alla ricerca di un nuovo POS in grado di abbattere i costi, senza compromessi sulla libertà e la semplicità di utilizzo. Scegliendo POS Easy a commissioni, infatti, è possibile accedere a un POS a canone zero e con commissioni dell'1%.

In più, fino a fine 2023, c'è il rimborso delle transazioni per gli importi sotto i 10 euro. L'offerta di Axerve include il POS Android PAX A920 Pro, con connettività Wi-Fi e 4G (con SIM inclusa) e stampa dello scontrino. Il costo del POS è di 100 euro una tantum.

Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Axerve. La promozione non ha vincoli di alcun tipo e consente l'accredito su qualsiasi conto corrente, senza obbligare il cliente ad aprire un nuovo conto. C'è tempo fino a fine novembre per sfruttare quest'offerta.

Nuovo POS con Axerve: l'offerta che abbatte i costi

Scegliere POS Easy a commissioni di Axerve è la soluzione giusta per abbattere i costi del POS. La promozione in corso prevede:

canone zero , senza vincoli da rispettare

, senza vincoli da rispettare commissione unica dell'1% per tutte le transazioni, senza costi fissi

per tutte le transazioni, senza costi fissi acquisto del POS Android PAX A920 al costo di 100 euro una tantum

al costo di 100 euro una tantum rimborso delle commissioni per importi inferiori ai 10 euro fino a fine 2023

La proposta di Axerve è ideale sia per i clienti che intendono eliminare i costi fissi del POS (perché effettuano poche transazioni ogni mese) che per chi punta a ridurre il più possibile le commissioni (perché effettua numerose transazioni ogni mese).

Chi ha bisogno di un nuovo POS, quindi, può scegliere Axerve ad occhi chiusi. La promozione conviene e non prevede vincoli di alcun tipo. Per richiederla subito è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

