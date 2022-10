Nuovo iPad 2022 (decima generazione): colorato e con USB-C

Il nuovo iPad 2022 di decima generazione è stato presentato oggi da Apple insieme all'ultima famiglia di tablet iPad Pro. Il dispositivo arriva sul mercato dotato di un fantastico display Liquid Retina da 10.9 pollici, alimentato da un processore A14 Bionic, un sistema di fotocamere aggiornato e la presenza della porta USB-C.

Il nuovo iPad 2022 è già disponibile da oggi per il pre-ordine presso il sito ufficiale Apple, con lancio previsto il prossimo 26 ottobre.

iPad 2022 (decima generazione): novità e scheda tecnica

Per il nuovo iPad, Apple ha scelto la strada del design all-screen che esalta il display Liquid Retina da 10.9 pollici grazie a cornici ultrasottili. Con una risoluzione di 2360x1640 pixel, luminosità di 500 nit e tecnologia True Tone, il tablet punta a sorprendere da questo punto di vista.

La più grossa novità, o almeno tra le più importanti, è la presenza della porta USB-C che sostituisce quindi la vecchia Lightning proprietaria. Sono stati aboliti il jack per le cuffie e il pulsante Home, con il Touch ID che viene adesso posizionato sul pulsante di accensione. Con supporto WiFi 6, per la versione Cellular arriva la compatibilità con le reti 5G.

Secondo Apple, il chip A14 Bionic permette di avere prestazioni tre volte migliori rispetto l'iPad di settima generazione, con un'efficienza energetica che assicura una durata della batteria per tutta la giornata anche con uso intenso.

Per le fotocamere, interessante la scelta di posizionare l'obiettivo frontale sul lato orizzontale, con risoluzione da 12 megapixel, ultra-grandangolo e angolo di visione di 122 gradi. Sulla parte posteriore ecco un nuovo sensore da 12 megapixel con grandangolo per catturare foto e video anche in 4K. È possibile anche registrare filmati a 240 fps.

iPad 2022 di decima generazione avrà un prezzo di partenza di 589 euro per il modello WiFi e di 789 euro per la versione WiFi + Cellular. Il tablet, che avrà capacità di 64GB e 256GB, sarà disponibile nelle nuove colorazioni blu, rosa, giallo e argento. Anche la Apple Pencil di prima generazione sarà compatibile.