Ecco i nuovi iPad Pro 2022: processore M2, WiFi 6E e prestazioni SUPER

Apple ha presentato ufficialmente la nuova generazione di iPad Pro. Come previsto dalle indiscrezioni, i modelli 2022 non si presentano con aggiornamenti dal punto di vista estetico ma scatenano tutta la potenza del chip M2 offrendo all'utenza un'esperienza di livello superiore per Apple Pencil e un WiFi ancora più veloce.

Il nuovi tablet saranno disponibili con display da 12.9 e 11 pollici: i preordini sono già aperti su Apple Store con lancio previsto il prossimo 26 ottobre.

iPad Pro 2022: tanta potenza per performance al top

Il display del modello da 12.9 pollici punta sulla tecnologia di visualizzazione Mini LED allo scopo di garantire livelli di nero migliorati, un contrasto migliore e prestazioni HDR di assoluto impatto. Più semplice lo schermo della variante da 11 pollici, ma entrambi i pannelli supportano la funzione ProMotion di Apple per frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz.

Grande novità, a livello di user experience, è la nuova funzione Hover di Apple Pencil, resa possibile dai nuovi iPad Pro e da iPadOS 16. In questo modo, la "penna" viene adesso rilevata anche quando si trova a 12 mm dal display in modo da avere un'anteprima del testo prima ancora che vengo scritto.

"Questo permette all’utente di fare sketch o illustrazioni con una precisione ancora maggiore e rende qualsiasi cosa l'utente faccia con Apple Pencil ancora più semplice e intuitiva. Per esempio, con la funzione Scrivi a mano i campi di testo si ingrandiscono in automatico quando si avvicina Apple Pencil allo schermo e la conversione della scrittura a mano in testo digitato è ancora più veloce"

Altra grande novità di iPad Pro 2022 è il supporto allo standard WiFi 6E che permette agli utenti di sfruttare connessioni ancora più veloci per gestire flussi di lavoro impegnativi ovunque si trovano. I download possono raggiungere potenzialmente una velocità di 2,4 Gbps, il doppio rispetto la generazione precedente.

iPad Pro 11" 2022 sarà in vendita a partire da 1069 euro per il modello WiFi e da 1269 euro per la versione WiFi + Cellular. iPad Pro 12.9" 2022 sarà in vendita da 1469 euro per il WiFi e da 1669 euro per la variante WiFi Cellular. Entrambi saranno disponibili nei colori argento e grigio siderale con capacità di memoria da 128GB, 256GB, 512GB, 1TB e 2TB.

