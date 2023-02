Bing AI: ecco le prime statistiche di Microsoft

A distanza di una settimana dal rilascio del nuovo Bing con AI, la versione del motore di ricerca con ChatGPT incorporato, Microsoft ha provveduto a fornire le prime statistiche d’utilizzo, in maniera tale da permettere a tutti di farsi un’idea più precisa riguardo il suo nuovo prodotto.

Bing: ecco le statistiche d'uso ufficiali

Attualmente, Bing con AI sta riscuotendo un grandissimo successo in tutti i 169 paesi in cui è stata avviata la fase di test ed è andato ben oltre ogni aspettativa, con milioni di persone in lista d’attesa per provare le nuove funzioni offerte.

Stando a quanto comunicato, dunque, le risposte date dal nuovo Bing sono state considerate positive nel 71% dei casi, mentre i feedback ricevuti dagli utenti sono stati estremamente preziosi.

Gli ambiti su cui ora occorre invece concentrarsi sono i seguenti: