Nuovo appartamento o ufficio: metti al sicuro le bollette con Octopus Fissa 12 Mesi

Stai cercando un modo semplice e sicuro per gestire le tue bollette senza stress? Se hai appena cambiato casa o vuoi ottimizzare le spese, Octopus Energia potrebbe essere la scelta ideale. Con la sua offerta a prezzo fisso per 12 mesi, ti permette di sapere in anticipo quanto spenderai, senza sorprese.

Con questa tariffa, il prezzo dell’energia elettrica è di 0,121 €/kWh, mentre quello del gas naturale è fissato a 0,42 €/Smc. A questo si aggiunge una quota fissa di 7 € al mese per ciascuna utenza. Queste cifre restano bloccate per un anno intero, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato: un vantaggio non da poco, soprattutto in un periodo in cui l’imprevedibilità dei costi può creare non pochi grattacapi.

Risparmia senza sorprese: luce e gas fissi con Octopus

Il bello di Octopus è anche nella sua filosofia: nessun costo nascosto, nessuna clausola vincolante e la totale libertà di recedere dal contratto in qualsiasi momento. Non serve alcun intervento tecnico in casa, e l’attivazione si fa tutta online in pochi minuti. Una volta attivato il servizio, non dovrai preoccuparti di burocrazia o interruzioni nella fornitura. A rendere ancora più interessante questa offerta è il fatto che tutta l’energia fornita da Octopus proviene da fonti rinnovabili. Scegliendola, quindi, non solo metti al sicuro il tuo bilancio familiare, ma contribuisci anche a un futuro più sostenibile.

Con Octopus Energia, metti al sicuro le tue finanze domestiche per 12 mesi, grazie a costi bloccati, energia green e totale trasparenza. Non aspettare: l’offerta è valida per pochi giorni, dopodiché le condizioni potrebbe cambiare. Attiva oggi la tariffa "Fissa 12 Mesi" e inizia a risparmiare difendendo il tuo budget.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.