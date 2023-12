Nuovo anno, nuovo conto: scopri SelfyConto e risparmi sulle spese

Un buon proposito per il nuovo anno può essere quello di ripartire da zero con un conto corrente nuovo di zecca, a zero spese e che ti permetta di usufruire di numerosi servizi. La tua scelta non può che ricadere allora su SelfyConto del Gruppo Mediolanum.

Perché SelfyConto è la scelta giusta per iniziare il 2024

Iniziamo con il risparmio: il canone di tenuta conto è gratis per il primo anno. Se sei under 30, il vantaggio continua con una quota di gestione conto a zero fino ai trent'anni.

Oltre al risparmio, SelfyConto si impegna per l'ambiente. La tua carta di debito è gratuita e realizzata al 100% in PVC riciclato, dimostrando che risparmiare può andare di pari passo con la sostenibilità.

Niente più preoccupazioni quando devi prelevare contante. Con SelfyConto, puoi farlo gratuitamente e senza limiti di operazioni in area Euro. Un vantaggio che ti accompagna ovunque tu vada, rendendo la tua esperienza di gestione finanziaria ancora più comoda.

SelfyConto non si limita ai vantaggi fin qui elencati. Puoi effettuare bonifici, addebiti di utenze, pagamenti di F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, tutto a costo zero. Un conto pensato per semplificarti la vita, mettendo a tua disposizione una serie di servizi gratuiti che fanno la differenza.

Il nuovo anno è il momento giusto per fare scelte oculate e orientate al risparmio. Con SelfyConto, hai la tua banca sempre a portata di mano, e ogni gestione diventa un'operazione veloce e conveniente. Scopri ora i vantaggi di SelfyConto e inizia il 2024 con il piede giusto sul fronte finanziario.

