Nuova VPN per Natale: l'offerta di ExpressVPN è imperdibile (-61%)

Il periodo che anticipa il Natale è, tradizionalmente, il momento giusto per attivare una nuova VPN, scegliendo un abbonamento di lunga durata con un prezzo contenuto. Quest'anno, l'offerta giusta arriva da ExpressVPN, ora disponibile con un prezzo ridotto del 61% per chi sceglie il piano 2 anni + 4 mesi gratis aggiuntivi.

Questa versione di quella che è considerata come una delle migliori VPN sul mercato è attivabile con un costo ridotto a 4,99 dollari al mese, pari a circa 4,75 euro al mese. L'offerta garantisce la possibilità di utilizzare la VPN per 28 mesi, con un prezzo bloccato. Per tutti i nuovi utenti è disponibile una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile di seguito.

: l'offerta è da cogliere al volo

Con ExpressVPN è possibile puntare su di una connessione protetta dalla crittografia e caratterizzata da una politica "zero log" che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento durante l'utilizzo della VPN, per il massimo della privacy. Uno dei punti di forza di ExpressVPN è la velocità: grazie al protocollo Lightway, infatti, il servizio garantisce una connessione veloce in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server, distribuiti in 105 Paesi al mondo, in modo da poter aggirare facilmente i blocchi geografici online. C'è anche la possibilità di utilizzare la VPN da 8 dispositivi in contemporanea.

Con la nuova offerta di Natale di ExpressVPN è possibile sfruttare un risparmio del 61% sul costo della VPN, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra. Grazie a quest'offerta, il costo si riduce a 4,99 dollari al mese. La promozione include la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, e 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

