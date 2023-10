Nuova VPN a 1,92€/mese: ora è possibile con questa promo

È il momento di attivare una nuova VPN in grado di abbinare sicurezza e affidabilità. Con l'offerta in corso in questo momento, infatti, è possibile attivare Private Internet Access, servizio di riferimento del settore delle VPN, al prezzo scontato di 1,92 euro al mese.

Per accedere allo sconto (-82%) è sufficiente puntare sull'abbonamento 2 Anni che include 3 mesi gratis extra, per un servizio a prezzo bloccato per ben 27 mesi. L'offerta in questione è attivabile con un paio di clic tramite il sito ufficiale di Private Internet Access, facilmente accessibile dal link qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, ci sono 500 GB gratis per un anno con il servizio di cloud storage pCloud.

Private Internet Access è la scelta giusta per una VPN: costa solo 1,92 euro al mese

La promozione in corso è quella giusta: Private Internet Access ha tutto quello che serve per garantire un servizio completo a chi cerca una VPN valida. L'applicazione garantisce una rigorosa politica no log e, quindi, azzera il tracciamento dell'attività dell'utente. Il servizio, inoltre, è personalizzabile con la possibilità di accedere a funzionalità aggiuntive per incrementare, ancora di più, la privacy.

La VPN, inoltre, consente l'accesso senza costi aggiuntivi da un numero illimitato di dispositivi, sfruttando le app del servizio disponibili su tutti i principali sistemi operativi. Da notare, inoltre, che la connessione è senza limitati di banda e che è possibile sfruttare un network di migliaia di server sparsi in 91 Paesi al mondo, per aggirare facilmente i blocchi geografici per i servizi Internet.

Scegliere Private Internet Access ora conviene di più: il servizio prevede un costo di 1,92 euro al mese. Basta attivare il piano biennale con 3 mesi gratis extra, per un totale di 27 mesi. La spesa complessiva è di 51,74 euro. È possibile pagare con PayPal. Tutti i dettagli sono disponibili qui di seguito.

