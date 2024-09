NowTV: risparmia 120€ sull’abbonamento annuale e guarda la finale degli US Open

Una nuova stagione di intrattenimento è alle porte e, con NOW TV, è possibile risparmiare 120€ sull’abbonamento annuale per non perdere nemmeno un momento di emozioni.

NOW, la piattaforma streaming di Sky, propone diverse offerte interessanti per vedere serie TV, show e la finale degli US Open fra Sinner e Fritz, il tutto a partire da soli 6,99 euro al mese. Ma vediamo nel dettaglio cosa propone l’offerta.

Offerta irresistibile: risparmia 120€ sull’abbonamento annuale

NOW TV ti offre il pass Entertainment, con cui potrai avere accesso ai grandi show e alle serie TV targate Sky, il tutto comodamente dal tuo dispositivo preferito, sia esso una smart TV, un PC, uno smartphone, un tablet o persino una console da gioco. Il pass Cinema, poi, mette a disposizione anche i film più belli del momento.

Il pass Entertainment di NOW + Pass Cinema è davvero un affare. Pagando soltanto 6,99 euro al mese, avrai a disposizione tutte le serie TV e gli show di Sky in diretta streaming. Parliamo di successi come la nuova stagione di X Factor, le appassionanti puntate di Cucine da Incubo e, ovviamente, House of The Dragon e la finale tra Sinner e Fritz. Tutto questo in un unico abbonamento, senza neppure doverti preoccupare della pubblicità.

Per gli amanti dello sport, niente paura: NOW ha pensato anche a loro. Con il pacchetto Pass Sport, disponibile a partire da 14,99 euro al mese, avrai accesso a eventi sportivi in diretta, due visioni in contemporanea, on demand senza interruzioni pubblicitarie e con Audio Dolby Digital 5.1.

E che dire dell'offerta totale? NOW propone il piano completo che include sport, film, show e serie TV a 24,99€/mese per 12 mesi invece di 36,99€. Si tratta dello sconto del 32%, che ti consente di risparmiare 120€ sull’abbonamento annuale. Cosa aspetti? Abbonati subito a NOW TV prima che la promo scade!

