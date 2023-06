NOW TV: il pass Cinema Entertainment ti costa solo 1 euro con la nuova offerta

Se sei un appassionato di cinema e serie TV, c'è un'offerta che non puoi lasciarti sfuggire. NOW TV, la piattaforma streaming di Sky, ti offre la possibilità di sottoscrivere il Pass Cinema ed Entertainment a solo 1 euro per il primo mese.

Sì, hai letto bene, solo 1 euro per avere accesso a un mondo di intrattenimento senza limiti. È l'occasione perfetta per immergerti in un universo di film, serie TV, show e tanto altro, tutto comodamente fruibile in streaming.

NOW TV: Entertainment e Cinema a 1 euro, preparati a migliaia di contenuti

Con il Pass Cinema di NOW TV, potrai goderti il grande Cinema di Sky direttamente sul tuo schermo. Avrai accesso a oltre 1000 film on demand, con una vasta selezione di generi che si aggiornano ogni settimana. Da grandi classici a ultime uscite, troverai sempre qualcosa di interessante da guardare. Siediti sul divano, prepara le tue bevande preferite e lasciati trasportare in emozionanti storie che ti faranno ridere, piangere, sognare. Il cinema diventerà una vera e propria esperienza nel comfort della tua casa.

Ma non finisce qui. Con il Pass Entertainment di NOW TV, avrai accesso alle migliori serie TV e agli show di Sky. Potrai goderti intere stagioni complete delle tue serie preferite, disponibili on demand. Le produzioni Sky Original ti offriranno storie uniche e coinvolgenti, mentre tanti documentari di natura, scienza, storia e arte ti permetteranno di ampliare le tue conoscenze e scoprire nuovi mondi affascinanti. Inoltre, anche i più piccoli di casa avranno a disposizione programmi dedicati a loro, che li intratterranno e stimoleranno la loro curiosità.

E non dimenticare gli imperdibili show in arrivo. NOW TV ti offrirà l'opportunità di seguire And Just Like That, il nuovo spin-off di Sex And The City, che farà rivivere le emozioni della serie cult. Inoltre, avrai accesso ad altri grandi show come The Idol, Euphoria e The Last of Us. Preparati ad essere catturato dalle trame avvincenti, dai personaggi indimenticabili e dalle performance straordinarie degli attori.

Un altro vantaggio di NOW TV è la flessibilità. Puoi guardare i contenuti in streaming quando vuoi e da qualsiasi dispositivo preferisci, che si tratti del tuo smartphone, tablet, computer o smart TV. Inoltre, potrai usufruire del servizio su due schermi contemporaneamente, per non perdere nemmeno un minuto del tuo intrattenimento preferito.

Questa offerta speciale di NOW TV per il Pass Cinema ed Entertainment a solo 1 euro per il primo mese è una vera e propria occasione da cogliere al volo. Non solo avrai accesso a un'enorme quantità di contenuti, ma potrai farlo a un prezzo incredibilmente conveniente. Quindi, non perdere tempo, iscriviti a NOW TV e inizia il tuo viaggio nel cinema e nelle serie TV di alta qualità.

