NOW TV: guarda tutti gli episodi di Law & Order da 6,99€ al mese

Sei un amante delle serie TV crime, cresciuto guardando Law & Order – I due volti della giustizia, l'amata serie creata da Dick Wolf per NBC? La serie è composta da venti stagioni, andate in onda dal 1990 al 2010 (in Italia dal 1993 al 2013), e due stagioni più recenti (2022-2023).

Law & Order – I due volti della giustizia: di cosa parla la serie su NOW TV

Law & Order – I due volti della giustizia è una delle serie TV crime più longeve mai realizzata ed è oggi composta da 22 stagioni e 488 episodi. Il primato appartiene al suo spin-off Law & Order - Unità vittime speciali, andata in onda ininterrottamente dal 1999 ad oggi (24 stagioni e 538 episodi all’attivo), anch’essa guardabile su NOW TV. Ogni episodio della serie principale si divide in due parti: nella prima si seguono le indagini di un team della polizia di New York, impegnata spesso a risolvere casi di omicidio (o tentato). Nella seconda, invece il focus passa alle aule di tribunale, dove si svolge il processo all’imputato e un team di magistrati deve riuscire a dimostrare la colpevolezza dell’imputato (a volte i processi si concludono anche con l’assoluzione di quest’ultimo). La serie tratta spesso argomenti delicati e spesso divisivi, come vendetta privata, antisemitismo, razzismo, ecc.



